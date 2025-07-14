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İsrail'den Suriye'ye 'Süveyda' bahaneli saldırı planı

İsrail'den Suriye'ye 'Süveyda' bahaneli saldırı planı

20:5414/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
AA
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Suriye'nin Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar sürüyor.
Suriye'nin Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar sürüyor.

İsrail, Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda şehrindeki çatışmaları bahane ederek Suriye topraklarını hedef almayı sürdüreceğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." açıklamasını yaptı.

Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" niteliği taşıdığını ileri sürdü.

Suriye'nin güneyindeki Dürzileri rejime karşı kışkırtma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına girişen İsrail'in Savunma Bakanı,
"İsrail, kenarda beklemeyecektir."
ifadesini kullandı.

Süveyda'da neler oluyor?

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, toplamda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Süveyda'da Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar sürerken, Dürzi güçlerin, bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısında 6 asker ölmüş, 9 asker rehin alınmıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.




#Suriye
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