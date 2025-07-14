İsrail'den Suriye'ye 'Süveyda' bahaneli saldırı planı

Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" niteliği taşıdığını ileri sürdü.

Suriye'nin güneyindeki Dürzileri rejime karşı kışkırtma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına girişen İsrail'in Savunma Bakanı,

Suriye'nin güneyindeki Dürzileri rejime karşı kışkırtma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına girişen İsrail'in Savunma Bakanı,

Süveyda'da neler oluyor?

Süveyda'da neler oluyor?

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, toplamda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.