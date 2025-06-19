İsrail yine Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze Şeridi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Nusayrat'ın kuzeyinde yer alan Vadi Gazze bölgesinde yardım bekleyen Filistinlileri insansız hava aracı (İHA) ve askeri mekanizmalarla hedef aldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, 16 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 100 kişi yaralandı.
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