Dünya İsrailde koronavirüs vakaları giderek artıyor
KORONAVİRÜS

İsrail’de koronavirüs vakaları giderek artıyor

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın bugün 42 yeni koronavirüs vakasını daha duyurması ile toplam sayı 255’e ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Başbakan Netanyahu, koronavirüse karşı alınan bir dizi yeni önlemi duyurdu.
Başbakan Netanyahu, koronavirüse karşı alınan bir dizi yeni önlemi duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 kişi hastaneden taburcu edilirken 5 kişinin ise durumunun kritik olduğunu kaydedildi. Hastalar arasında 19 kişinin sağlık çalışanı, 5 kişinin ise asker olduğu belirtildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

İsrailli Başbakan’ın hakkında açılan yolsuzluk davasının 17 Mart’ta görüşülmesi planlanırken koronavirüs salgını endişesi ile ileri bir tarih olan 24 Mayıs’a ertelendi.

İtalya'da görev yapan Türk akademisyen Koronavirüsün ciddiyetini anlatan bir video yayınladı
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İtalya'da görev yapan Türk akademisyen Koronavirüsün ciddiyetini anlatan bir video yayınladı
İtalya'da yaşayan Araştırma Görevlisi Senen Önen, Koronavirüs ile ilgili süreçleri anlattı. Virüsün İtalya'da hızlı yayılmasının nedenlerini anlatan Önen, ''Siz tabii burada İtalyanların paylaştığı videoları görüyorsunuz. Balkondan balkona müzik yapıyorlar. Hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz, insanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz, gerçekten çok dramatik'' ifadelerini kullandı.

Toplu mekanlar kapatıldı

Başbakan Netanyahu, koronavirüse karşı alınan bir dizi yeni önlemi duyurdu. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla toplu yapılan tüm etkinliklerin askıya alındığını bildirdi. Tüm kafe, restorant, otel, alışveriş merkezi ve eğlence alanlarının kapatıldığını öte yandan süpermarket, banka, eczane ve benzin istasyonlarının ise açık olacağını açıkladı.

  • Toplu taşıma hizmetlerinin ise normal seyrinde devam edeceğini duyurdu. İsrail yönetimi daha önceden de korona virüsü salgınından korunmak için Kral Hüseyin Köprüsü kapatmış. Batı Şeria ve Ürdün ile bağlantısını kesmişti.

Başbakan Netanyahu ise ülkeye gelenlerin 14 gün karantina uygulanacağını duyurmuştu.
Çin’in Wuhan kentinde Aralık ayında başlayan koronavirüs salgını şu an 158 ülkede yayılmış durumda, dünya çapında korona virüsü vaka sayısı 173 bin 167 kişiye ulaştı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise 6 bin 664 kişiye çıktı.

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