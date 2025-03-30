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İsrail'de Türkiye-Suriye paniği: Netanyahu'dan alelacele toplantı kararı

İsrail'de Türkiye-Suriye paniği: Netanyahu'dan alelacele toplantı kararı

23:2330/03/2025, Sunday
AA
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Türkiye'nin Suriye'deki ve bölgedeki artan nüfuzu İsrail'de tedirginlik yaşatıyor.
Türkiye'nin Suriye'deki ve bölgedeki artan nüfuzu İsrail'de tedirginlik yaşatıyor.

Türkiye'nin Suriye ile olan güçlü bağları ve bölgedeki nüfuzu İsrail'de büyük bir paniğe yol açtı. Geçen hafta "Türkiye'nin artan etkisi"ni görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu kez de İsrailli güvenlik yetkilileriyle toplantı düzenleyerek "Türkiye'nin Suriye'deki varlığını" ele alacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
'nun, İsrailli güvenlik yetkilileriyle toplantı düzenleyerek "
Türkiye'nin Suriye'deki varlığını
" ele alacağı belirtildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun "
Türkiye'nin Suriye'deki varlığına
" ilişkin yeni bir güvenlik toplantısı yapacağını açıkladı.

Geçen haftakine benzer olacağı bildirilen toplantıya, savunma kurumlarının yöneticilerinin katılacağı aktarıldı.

Geçen hafta "Türkiye'nin artan etkisi" görüşülmüştü

Netanyahu, geçen hafta yetkililerle Suriye konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıda "Türkiye'nin artan etkisi" görüşülmüştü.

İsrail basını tarafından Başbakan Netanyahu'nun "Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği" belirtilmişti.

Suriye yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürülmüş, Humus'un doğusunda görülebilecek bir "Türk askeri varlığının" İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği kaydedilmişti.

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye devam eden İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini de genişletti.



#İsrail
#suriye
#Türkiye

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