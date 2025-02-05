İsrail'i korku sardı: Türkiye Suriye'de lider oldu

Dün Türkiye'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti. Görüşmede, toprak bütünlüğü ve güvenlik stratejileri konularında iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Erdoğan ve Şara’nın buluşması, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği bir gelişme oldu.









İsrail'i rahatsız etti





13 yıllık iç savaştan sonra tutumunu hiç değiştirmeden muhaliflerin yanında duran Türkiye'nin yeni yönetimle ilişkileri başta İsrail olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız etti.





İsrail, Moldova'nın başkenti Kişinev'de büyükelçilik açan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştü.





Saar'ın burada yaptığı konuşmada gündemi Suriye ve Türkiye oldu.









"Suriye yakından izlenmeli"





Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine ve nüfuzuna dikkat çeken Saar, ülkesine ve müttefiklerine uyarıda bulundu.





Saar şöyle konuştu:





“Şam’daki yeni hükümet cihatçılardan ve İslamcılardan oluşuyor. Şu anda ekonomiye, yönetime ve uluslararası meşruiyet kazanmaya odaklanıyor ve bu nedenle daha çekingen bir yaklaşım benimsiyor. Humeyni’nin 1979’da İran’da yaptığı devrim de dahil olmak üzere iktidara gelen pek çok İslamcı hareket için bu durum geçerli olmuştur. Ancak faaliyetlerinin yakından izlenmesi tavsiye edilir.





"Türkiye'ye dikkat etmeliyiz"





Yeni rejim üzerinde en büyük etkiye Türkiye’nin sahip olduğu açıktır. Bizim için en önemli şey güvenliğimizi korumaktır. İran tehdidi en acil olanıdır.





Türkiye’nin bölgedeki eylemlerine dikkat etmek önemlidir. Türkiye şu anda Suriye’deki en baskın ülke ve bölgede Sünni İslam’ın lideri olmayı hedefliyor.”











