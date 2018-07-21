Dünya İsrailden aynı zulüm Down sendromlu gence işkence
ORTADOĞU

İsrail'den aynı zulüm: Down sendromlu gence işkence!

İsrail askerleri, Filistin'in El-Halil kentinde down sendromlu bir gence insanlık dışı muamelelerde bulundu. Genci tutuklayan İsrail, işkence yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail, El-Halil kentinde down sendromlu bir genci tutukladı.
İsrail, El-Halil kentinde down sendromlu bir genci tutukladı.

İsrail, 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün başladığı günden bu yana Filistinlilere insanlık dışı muamelelerde bulunuyor.

Gazze'de onlarca kişiyi katleden İsrail, Batı Şeria'da ve El-Halil'de de vahşet dolu eylemlerde bulunuyor.

İsrail, dün down sendromlu Filistinli bir genci tutukladı ve işkence yaparak gencin kolunu kırdı!

İsrail, aynı muameleyi bir defa daha yapmıştı.

Aralık 2017'de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına karşı sokağa dökülen Filistinlilere orantısız güç uygulayan İsrail, yine El-Halil'de down sendromlu bir çocuğu gözaltına almıştı!

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