İsrail'den aynı zulüm: Down sendromlu gence işkence!

İsrail, 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün başladığı günden bu yana Filistinlilere insanlık dışı muamelelerde bulunuyor.

Gazze'de onlarca kişiyi katleden İsrail, Batı Şeria'da ve El-Halil'de de vahşet dolu eylemlerde bulunuyor.

İsrail, dün down sendromlu Filistinli bir genci tutukladı ve işkence yaparak gencin kolunu kırdı!

Israeli occupation soldiers arrested and assaulted a Palestinian youth with down syndrome yesterday in occupied Al-Khalil. He suffers from a broken arm. #Palestine pic.twitter.com/g9QuqG4xps — DOAM (@doamuslims) 21 Temmuz 2018

İsrail, aynı muameleyi bir defa daha yapmıştı.

Aralık 2017'de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına karşı sokağa dökülen Filistinlilere orantısız güç uygulayan İsrail, yine El-Halil'de down sendromlu bir çocuğu gözaltına almıştı!

Israeli soldiers arresting “Down syndrome” Person. Muhammad Al-Taweel in Hebron pic.twitter.com/z6eFvI2XdS — شجاعية (@shejae3a) 8 Aralık 2017

