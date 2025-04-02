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İsrail'den Golan Tepeleri'ne yönelik Dürzilerle ilgili plandan geri adım

İsrail'den Golan Tepeleri'ne yönelik Dürzilerle ilgili plandan geri adım

19:452/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
AA
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İsrail, Suriye'deki Dürzileri işgal altındaki Golan Tepeleri'ne işçi olarak getirme planından vazgeçti.
İsrail, Suriye'deki Dürzileri işgal altındaki Golan Tepeleri'ne işçi olarak getirme planından vazgeçti.

İsrail hükümeti, Suriyeli Dürzilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmasına izin veren planı yürürlüğe girmeden durdurdu. İsrail'in, Suriye'deki Dürzileri yanına çekme çabaları kapsamında son dönemde attığı adımlar bilinirken bu kararın alınması dikkat çekti.

İşgalci İsrail hükümeti, Suriye'deki Dürzilere işgal altındaki
Golan Tepeleri
'nde çalışmak için
giriş izni
verilmesi planından geri adım attı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre,
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz
'ın duyurduğu,
Suriyeli Dürziler
in işgal altındaki bölgede tarım ve inşaat işlerinde çalışmasına izin verilmesi planı yürürlüğe girmeden iptal edildi.
Haberde, Suriye'deki Dürzileri işgal altındaki
Golan Tepeleri
'ne getirmek için yapılan ve ileri aşamaya gelen hazırlıkların Tel Aviv yönetiminden gelen kararla durdurulduğu aktarıldı.

İsrail'in Suriye'deki Dürzileri yanına çekme çabaları

İsrail'in, Suriye'deki Dürzileri yanına çekme çabaları kapsamında son dönemde attığı adımlar dikkat çekiyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 9 Mart'ta Suriyeli Dürzilerin işgal altında tutulan Golan Tepeleri'nde çalışmaları için girişlerine izin vereceklerini duyurmuştu.

Hükümet ise uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepelerindeki Dürzi ve Çerkez topluluklarına, 1 milyar doların üzerinde 5 yıllık yatırım paketi açıklamıştı.

Öte yandan Suriye'deki Dürzi topluluğundan yaklaşık 100 kişilik bir heyet ise 52 yıl aradan sonra ilk kez mart ortasında İsrail'e ziyarette bulunmuştu.



#Dürziler
#Golan tepeleri
#israil
#suriye
#Yisrael Katz

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