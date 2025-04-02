İsrail'den Golan Tepeleri'ne yönelik Dürzilerle ilgili plandan geri adım

İsrail hükümeti, Suriyeli Dürzilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmasına izin veren planı yürürlüğe girmeden durdurdu. İsrail'in, Suriye'deki Dürzileri yanına çekme çabaları kapsamında son dönemde attığı adımlar bilinirken bu kararın alınması dikkat çekti.
İsrail'in Suriye'deki Dürzileri yanına çekme çabaları
İsrail'in, Suriye'deki Dürzileri yanına çekme çabaları kapsamında son dönemde attığı adımlar dikkat çekiyor.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 9 Mart'ta Suriyeli Dürzilerin işgal altında tutulan Golan Tepeleri'nde çalışmaları için girişlerine izin vereceklerini duyurmuştu.
Hükümet ise uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepelerindeki Dürzi ve Çerkez topluluklarına, 1 milyar doların üzerinde 5 yıllık yatırım paketi açıklamıştı.
Öte yandan Suriye'deki Dürzi topluluğundan yaklaşık 100 kişilik bir heyet ise 52 yıl aradan sonra ilk kez mart ortasında İsrail'e ziyarette bulunmuştu.