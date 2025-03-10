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İsrail'den Dürziler için 1 milyar dolar

İsrail'den Dürziler için 1 milyar dolar

04:0010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Suriye'deki halk devrimini sindiremeyen İsrail, azınlıklara yönelik planlarına hız verdi.

İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki Dürzi ve Çerkez topluluklarına 1 milyar doların üzerinde 5 yıllık yatırım paketi açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Dürzi ve Çerkez toplulukları için açıklanan yatırım paketine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

'DÜRZİ KARDEŞLERİMİZLE BAĞIMIZ VAR'

Netanyahu, onaylanan yatırım paketine ilişkin, "Dürzi toplumundaki kardeşlerimize karşı derin bir bağlılığımız var. Bu bağlılık aynı zamanda bölgedeki, özellikle de Suriye'deki Dürzileri de kapsamaktadır" açıklamasında bulundu. Uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan bölge için açıklanan yatırım paketine 2,9 milyar şekel (1 milyar dolar) ayrılacağı kaydedildi.



#İsrail
#Dürziler
#Suriye

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