İsrail'den Dürziler için 1 milyar dolar

İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki Dürzi ve Çerkez topluluklarına 1 milyar doların üzerinde 5 yıllık yatırım paketi açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Dürzi ve Çerkez toplulukları için açıklanan yatırım paketine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu, onaylanan yatırım paketine ilişkin, "Dürzi toplumundaki kardeşlerimize karşı derin bir bağlılığımız var. Bu bağlılık aynı zamanda bölgedeki, özellikle de Suriye'deki Dürzileri de kapsamaktadır" açıklamasında bulundu. Uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan bölge için açıklanan yatırım paketine 2,9 milyar şekel (1 milyar dolar) ayrılacağı kaydedildi.