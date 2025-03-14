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Suriyeli Dürziler 52 yıl sonra İsrail'de

Suriyeli Dürziler 52 yıl sonra İsrail'de

18:2114/03/2025, الجمعة
G: 14/03/2025, الجمعة
AA
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İsrail basınına göre, Suriye'deki Dürzilerden oluşan bir heyet İsrail'i ziyaret etti (Foto: Arşiv)
İsrail basınına göre, Suriye'deki Dürzilerden oluşan bir heyet İsrail'i ziyaret etti (Foto: Arşiv)

İsrail basını, Suriye'deki Dürzileri temsilen 100 kişilik bir heyetin İsrail'e ziyarette bulunduğunu yazdı. 52 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyarette İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye toprağı olan Golan Tepeleri ziyaret edilecek.

İsrail devlet televizyonunda yer alan haberde, ziyaretin "İsrail'deki Dürzi topluluğunun ruhani lideri Muvaffık Tarif'in koordinasyonuyla gerçekleştiği ve iki gün süreceği" belirtildi.

Golan Tepeleri'ne gidecekler

"Yaklaşık 100 Suriyeli Dürzi şeyhinin İsrail'e yapacağı ziyaretin bu sabah başladığı ve ziyaret kapsamında işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nde ve İsrail'in kuzeyindeki Dürzi dini mekanları ziyaret edileceği" aktarıldı.

52 yıl sonra bir ilk

Suriye Dürzi şahsiyetlerin ziyaretinin, "İsrail'in 1948'de kurulmasından bu yana ikinci, 1973'ten bu yana ise ilk" olduğuna işaret edildi.

Heyetin İsrail hükümeti ya da askeri yetkilileriyle bir araya gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

KAN'da Dürzilerin İsrail'e ziyaretiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin Suriye yetkilileri veya Suriye'deki Dürzi liderlerden henüz bir açıklama yapılmadı.



#Dürzi
#İsrail
#Golan Tepeleri
#Suriye

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