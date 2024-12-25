Sıcak bölgeden sürpriz misafir: Dürzi lideri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da görüşmede yer aldı.

ALİYEV’LE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

BARIŞ SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ

Görüşmede Erdoğan, Azerbaycan'ın D-8 üyeliğinin hayırlı olması dileklerini belirtirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, barışın sağlanması ile Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve refaha kavuşmasını beklediklerini ifade etti.







