İşgalci İsrail çekilmeye mecbur kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in artan saldırganlığının arkasında, Suriye'deki devrimi gölgelemek olduğunu vurguladı: İsrail fırsatçılık yapsa da er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecek. Buna mecbur kalacak. Kabine toplantısından sonra açıklama yapan Erdoğan, Suriye ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını söyledi: PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecek ya da tasfiye edilecekler. Suriye’de nokta operasyonlarımızı bir cerrah hassasiyetiyle sürdürmekte kararlıyız. Belki yarın, belki yarından da yakın bir sürede, 40 yıldır kanımızı emen bu beladan kurtulacağız.
2024 yılının son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başlayan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Toplantıda dış politikadan ekonomiye, sanayi ve teknoloji alanındaki atılımlardan göçün idaresine kadar birçok konuyu masaya yatırdıklarını kaydeden Erdoğan, Suriye’deki gelişmelere dair özetle şunları kaydetti:
ZAFERİN TAŞLARINI DÖŞEDİK
“8 Aralık’ta Şam’ın düşmesi, Esad'ın kaçması ve 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriye’de yepyeni bir dönem başladı. Suriye devriminin ortaya çıkardığı yeni durum, tüm dünyanın ilgisini tekrar bu ülkeye yöneltti. Suriye’nin komşusu ve kardeşi olarak, yeni süreci en iyi okuyan, en iyi tahlil ve tetkik eden ülke konumundayız. 'Doğru duvar yıkılmaz' inancıyla Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık. Suriye halkının zaferine giden yolun taşlarını döşedik.”
YENİ YÖNETİMLE İŞ BİRLİĞİ
Suriye devriminin lideri Sayın Ahmet Eş-Şera ile yakın diyalog halindeyiz. Önce MİT Başkanımız kendisini ziyaret etti. Ardından Şam Büyükelçiliğimizi süratle faaliyete geçirdik. Dün de Dışişleri Bakanımız Şam’daydı, geçici yönetimle son derece sıcak görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretlerimiz artarak devam edecek. Zalim rejime karşı savaşı kazanan Suriye halkının başarılarını kalıcı hale getirmesi için gereken her desteği vereceğiz. Zor günler Allah’ın izniyle geride kalmıştır.
SURİYE’YE DESTEK OLUNMALI
Suriye’nin komşularının şu önemli hakikati gördükleri kanaatindeyim: İstikrarlı bir Suriye, tüm bölge için istikrar ve güven kaynağı demektir. Suriye huzura kavuştukça, bölgedeki herkes kendini daha güvende hissedecektir. Bunun için toparlanma ve kapasite inşa etme çabalarında Suriye halkına hep beraber omuz vermeliyiz. Suriye halkının da Arap alemi ve İslam dünyasından beklentisi, bu yöndedir. Yeni yönetimin bu meyanda verdiği mutedil mesajları çok değerli ve anlamlı buluyoruz.
İSRAİL ÇEKİLMEYE MECBUR
“İsrail'in artan saldırganlığının gerisinde Suriye'deki devrimi gölgelemek, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğu anlaşılıyor. İsrail fırsatçılık yapsa da, er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir, buna mecbur kalacaktır. Daha önce söyledim, elinde 50 bin Gazzeli masumun kanı olan Netanyahu’nun tuttuğu yol, yol değildir. Daha fazla kan dökerek, daha fazla can alarak, daha çok toprağı işgal ve istila ederek varılacak yer, sadece daha fazla güvensizlik, huzursuzluktur.”
PKK TASFİYE EDİLECEK
Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ ve PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecek ya da tasfiye edilecekler. Bu katil sürülerini bölgemiz için tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkartacağız. Suriye’de terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı bir cerrah hassasiyetiyle, sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlıyız. Suriye’deki yeni yönetimin bu konudaki kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz.
BATI DESTEĞİ KESİYOR
2025’te fırsatçılarla mücadelede daha kararlı olacağız
- AK Parti'nin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 7'nci, Türkiye Yüzyılı'nın 2'nci bütçesini 17 Ekim'de Gazi Meclis'in takdirine sunduklarını kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: “Mayıs ayında başlayan dezenflasyon süreci inşallah 2025 yılında ivmelenerek devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek veya söylentiler yayarak enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelemizde yeni yılda daha kararlı olacağız.”
MB rezervleri 163,5 milyar dolara çıktı
- Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin arttığını açıkladı: “Merkez Bankamızın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz geçen hafta 163,5 milyar dolara çıktı ve şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü. İstihdam tarafı da oldukça iyi gidiyor. Son 1 senede istihdam 1 milyon kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 8,8'e düştü. 2025 yılında da Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyütme stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz.”
Yeni yıl dileği: Millete ufuk çizen bir muhalefet
- CHP’ye yüklenen Erdoğan şunları söyledi: “Biz istiyoruz ki dünya ve Türkiye değişirken, muhalefet de kendini yenilesin. Hadi zihniyet değişmiyor, en azından üslup değişsin. Dünyayı takip eden, gelişmeleri doğru okuyan, ülkeye ve millete ufuk çizen bir muhalefet henüz ülkemizde neşvünema bulmadı. Yıllar geçiyor, isimler değişiyor, ana muhalefetin siyaset tarzında zerre miskal tekamül yaşanmıyor. 2025 yılının muhalefet zihniyetinde asgari düzeyde de olsa bir iyileşmeye kapı aralamasını ümit ediyoruz.”