İşgalci İsrail çekilmeye mecbur kalacak

“Yakın zamana kadar bölücü örgütün arkasında duran batılı ülkelerin de bu canilere desteği kestiğini görüyoruz. PKK ve uzantıları için zaman kısaldı, çember daraldı, yolun sonu göründü. Şunu çok iyi bilsinler ki kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar. Belki yarın, belki yarından da yakın bir sürede, 40 yıldır kanımızı emen bu beladan Allah’ın izniyle kurtulacağız.

Terör duvarını tamamen yıktıktan sonra Türkler, Araplar ve Kürtler olarak hep beraber büyük bir kucaklaşmaya imza atacağız.

Barışın, huzurun, refahın ve kalkınmanın bölgemizin tamamına hakim olduğu, çatışmalarla değil, kardeşlikle anılan bir iklimi inşallah tesis edeceğiz.