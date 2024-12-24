Türkiye Suriye'nin enerji altyapısını incelemeye hazırlanıyor

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından, ülkede yeni düzen çalışmaları hızla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Suriye'de elektrik ve enerji altyapısını incelemek üzere bir heyet göndereceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
SOMUT ÇÖZÜMLER ÜRETİLECEK
Bakan Bayraktar, "Enerji Bakanlığı’ndan bir heyet en kısa sürede Suriye’ye giderek enerji altyapısında incelemelerde bulunacak. İşbirliği ve yardım konuları masaya yatırılacak. Suriye’de enerjiyle ilgili öncelikli sorun, elektrik. Bunun sağlanması için somut çözümler üretmeyi hedefliyoruz." dedi.
ENERJİ KRİZİ SADECE SURİYE İLE SINIRLI DEĞİL
Bölgedeki enerji krizinin sadece Suriye ile sınırlı olmadığını belirten Bakan Bayraktar, Lübnan’daki duruma da dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin elektrik sıkıntılarına dair açıklamalarını hatırlatan Bayraktar, “Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir” ifadelerini kullandı.