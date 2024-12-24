Türkiye Suriye'nin enerji altyapısını incelemeye hazırlanıyor

Bakan Bayraktar, "Enerji Bakanlığı’ndan bir heyet en kısa sürede Suriye’ye giderek enerji altyapısında incelemelerde bulunacak. İşbirliği ve yardım konuları masaya yatırılacak. Suriye’de enerjiyle ilgili öncelikli sorun, elektrik. Bunun sağlanması için somut çözümler üretmeyi hedefliyoruz." dedi.