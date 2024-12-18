Akkuyu NGS'de çalışan Türk mühendislerin sayısı 350'yi geçti

Bakan Bayraktar, her yıl büyüyen ekonomisi ve artan nüfusu ile Türkiye'nin enerji talebinin iki katına çıktığına dikkat çekerek, “Enerji arz güvenliği, dışa bağımlığın azaltılması ve karbon nötr hedefine ulaşılabilmesi için yenilebilir enerjinin yanı sıra nükleer güç santrali bir tercih değil, zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

, nükleer sahada kendi uzmanlık alanlarına ilişkin ek eğitimler almaya devam ettiklerini söyledi. Adıgüzel, “Rusya'da eğitim almış ilk öğrenci grubunun içerisinde yer almaktan gurur duyuyorum. Türkiye nükleerde gelişmeye hazır olan ülkelerden birisi. Akkuyu Nükleer Santrali bizim için bir ilk ve bundan sonraki santrallerde de bu arkadaşlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi nükleerde daha iyi, daha ileri teknolojilere taşıyacağız” dedi.

, nükleer sahada kendi uzmanlık alanlarına ilişkin ek eğitimler almaya devam ettiklerini söyledi. Adıgüzel, “Rusya'da eğitim almış ilk öğrenci grubunun içerisinde yer almaktan gurur duyuyorum. Türkiye nükleerde gelişmeye hazır olan ülkelerden birisi. Akkuyu Nükleer Santrali bizim için bir ilk ve bundan sonraki santrallerde de bu arkadaşlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi nükleerde daha iyi, daha ileri teknolojilere taşıyacağız” dedi.

Yaklaşık 7 buçuk yıl Rusya'da eğitim alan ve Akkuyu NGS'de nötron fiziği hesaplamaları uzmanı olarak çalışan Mühendis Sefa Duman ise, projeyi bir teknoloji transferi projesi olarak nitelendirdi. Akkuyu NGS'nin nükleer teknoloji ve güvenlik açısından en gelişmiş sistemlere sahip olduğunu belirten Duman, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden edindiğimiz deneyimle beraber nükleer sanayi ülkemizde çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve devamında ikinci, üçüncü santrallerin inşası için altyapı hazırlanmaktadır. Bu kadar hayati ve ülkemizin geleceği için bu kadar önemli bir projede bulunmaktan dolayı ben de bütün Türk mühendis arkadaşlarım gibi çok gurur duyuyorum” diye konuştu.