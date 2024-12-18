Savunma üretimimiz dünya standardında

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Buluşmaları'nın 6'ncısı dün İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplam 18 ana yüklenicinin 70 masa ile katıldığı organizasyonda İSO ve SAHA İstanbul üyesi 500’den fazla firma yer alırken, 2 bini aşkın da ikili görüşme yapıldı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Türk savunma sanayiinde dünya standartlarında bir üretim yetkinliği oluştuğuna dikkat çekerek, "Dünyanın ilk 100 savunma sanayii firması sıralamasında 5 değerli firmamız yer alıyor" dedi. SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de, “Yaklaşık 10 yıl önce 27 üye ile başlayan yolculuğumuza bugün 1.300’den fazla firma, 29 üniversite ve çok sayıda önemli kurumla devam ediyoruz" diye konuştu.