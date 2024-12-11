Enerji projeleri için büyük fırsat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de güvenliğin sağlanması sonrası yeni enerji projelerinin gündeme gelebileceğini ve bunun önemli fırsat olabileceğini belirtti. Bayraktar önceki gün toplanan kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, Suriye'de güvenliğin sağlanması sonrası yeni enerji projelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.





OLAĞANÜSTÜ BİR FIRSAT OLABİLİR

Katar gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınıp taşınamayacağı sorusuna Bayraktar "Olağanüstü bir fırsat olabilir" cevabını verdi. Suriye'de hayata geçirilebilecek olası enerji projeleri hakkında konuşan Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın? Olağanüstü bir fırsat olabilir. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur, temennimiz o" diyerek üretilebilecek çok proje olduğunu dile getirdi.





HAZIRLIK YAPILIYOR

Türkiye'nin enerji projeleriyle öne çıktığını belirten Bayraktar, çevre ülkelerle sürdürülen iş birliklerine de vurgu yaptı. Suriye'de elektriğin büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Altyapı her şey ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım" dedi. Bayraktar, tekrar kontrol altına alınan bölgeler için hazırlık yaptıklarını vurguladı.





GABAR'DA REKOR KIRDIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar’da günlük üretimimiz 61 bin varile çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırdık. Bununla birlikte kasım ayında toplam Türkiye üretimimizin yarısını Gabar’dan karşıladık Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırdık. Bununla birlikte kasım ayında toplam Türkiye üretimimizin yarısını Gabar’dan karşılamış olduk" bilgisini verdi. Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrollerinin 70’inci kuruluş yıl dönümün nedeniyle İstanbul’da düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı’na (PEMTEK) katıldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin Türkiye’de ve bölgede enerji sektörünün en önemli markalarından biri haline geldiğini belirtti.



