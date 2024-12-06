410 kilovatsaatin üstüne destek yok

Türkiye'de 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla yıllık 5 bin kilovatsaat ve üzerinde harcama yapanlar elektrik sübvansiyonundan yararlanamayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, "5 bin kilovatsaat elektrik tüketen müşteri grubunu biz açıkçası bazı istisnalar hariç olmak üzere zengin olarak değerlendiriyoruz. 1 kişi yıllık 5 bin, aylık ise 410 kilovatsaat elektrik harcıyorsa villası veya havuzu var demektir ya da araç şarj istasyonu kullanılıyordur. Dolayısıyla sübvansiyonlarda biz zengin kesimi sübvanse etmek zorunda değiliz" dedi.