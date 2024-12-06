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410 kilovatsaatin üstüne destek yok

410 kilovatsaatin üstüne destek yok

Uğur Duyan
04:006/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aylık 410, yıllık ise 5 bin kilovatsaat elektriktik harcayanlar, 1 Şubat sonrasında devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, devletin zenginleri sübvanse etmek zorunda olmadığını söyledi.

Türkiye'de 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla yıllık 5 bin kilovatsaat ve üzerinde harcama yapanlar elektrik sübvansiyonundan yararlanamayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, "5 bin kilovatsaat elektrik tüketen müşteri grubunu biz açıkçası bazı istisnalar hariç olmak üzere zengin olarak değerlendiriyoruz. 1 kişi yıllık 5 bin, aylık ise 410 kilovatsaat elektrik harcıyorsa villası veya havuzu var demektir ya da araç şarj istasyonu kullanılıyordur. Dolayısıyla sübvansiyonlarda biz zengin kesimi sübvanse etmek zorunda değiliz" dedi.


1 ŞUBAT 2025 MİLAT OLACAK

Şatıroğlu, bir hanenin ortalama aylık tüketiminin 220 kilovatsaat olduğunu, 410 kilovatsaate kadar olan hanelerin sübvansiyonunun süreceğini bildirdi. Şatıroğlu, düzenlemeyi 2024 yılı tüketimini esas alarak 1 Şubat 2025 tarihinde uygulamaya geçirmeyi planladıklarını söyledi.


#Ekonomi
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