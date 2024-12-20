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Türkiye'ye yaptırım yok: Bakan Bayraktar ABD'nin Gazprombank muafiyeti tanıdığını duyurdu

Türkiye'ye yaptırım yok: Bakan Bayraktar ABD'nin Gazprombank muafiyeti tanıdığını duyurdu

Seda Ekinci
09:5920/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Türkiye'ye Gazprom konusunda muafiyet tanıdığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Türkiye'ye Gazprom konusunda muafiyet tanıdığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Türkiye'ye Gazprom konusunda muafiyet tanıdığını duyurdu. Buna göre Türkiye doğal gaz ödemelerini Gazprombank üzerinden yapabilecek..

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’li muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Bloomberg’e konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin doğalgaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini açıkladı.

Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti

Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Türkiye'ye Gazprom konusunda muafiyet tanıdığını duyurdu. Buna göre Türkiye doğal gaz ödemelerini Gazprombank üzerinden yapabilecek..


ABD’nin kararının Türkiye’nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini işaret eden Bakan Bayraktar, İran yaptırımları sürecinde de benzer muafiyetin Türkiye’ye tanıdığını anımsatarak, muafiyet olmazsa, bunun Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini söylemişti.

ABD'den Gazprombank'a yaptırım

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uygulamış, ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını ilerletmek için uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla G7 liderlerinin taahhütlerinin uygulanmasında önemli bir adım daha atıldığı aktarılmıştı.


Bu kapsamda 6 yabancı iştirakiyle birlikte Gazprombank'a yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, bankanın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta ihtiyaç duyduğu askeri malzemeyi satın almasına olanak sağlayan bir kanal olduğu kaydedildi.


Açıklamada, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin daha önce Gazprombank'a yaptırım uyguladığı anımsatılarak, "Rus hükümeti ayrıca Gazprombank'ı, savaş ikramiyeleri dahil olmak üzere askerlerine ödeme yapmak ve Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine tazminat ödemek için de kullanıyor." ifadesi kullanıldı.




#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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#Gazprombank
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#ABD

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