Dünya ABDden Sberbank ve Gazprombankın yöneticileri ile 3 Rus televizyon kanalına yaptırım
AMERİKA

ABD'den Sberbank ve Gazprombank'ın yöneticileri ile 3 Rus televizyon kanalına yaptırım

ABD yönetimi, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank'ın 8 ve Gazprombank'ın 27 yönetim kurulu üyesi ile devlete ait 3 televizyon kanalına yaptırım uyguladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDden Sberbank ve Gazprombankın yöneticileri ile 3 Rus televizyon kanalına yaptırım
Arşiv

G7 liderlerinin çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin katılımıyla düzenledikleri zirvenin ardından ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş kabiliyeti açısından kritik önem taşıyan kişi ve kuruluşların yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

EN ÖNEMLİ BANKALARIN ÜYELERİ

Açıklamada, bunlar arasında Rusya'nın en önemli iki bankasının yönetim kurulu üyeleri, bir Rus devlet bankası ve 10 bağlı kuruluşu, devlet destekli bir silah üreticisi ile devlet kontrolündeki üç televizyon kanalının yer aldığı kaydedildi.

Bu kapsamda Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın 8 yönetim kurulu üyesinin yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, ülkenin önemli bankalarından Gazprombank'ın da 27 yönetim kurulu üyesinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, devlete ait Moskova Sanayi Bankası ve 10 iştirakine de yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

3 RUS TV KANALI DA YAPTIRIM LİSTESİNDE

Rusya'nın askeri ve istihbarat servislerine tedarik sağlayan savunma şirketi Promtekhnologiya'nın da yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın 3 televizyon kanalının da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya ve Rus seçkinleri tarafından yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan hizmetlere erişimi kesmek için de harekete geçildiği, Amerikalıların Ruslara muhasebe ve danışmanlık hizmetleri vermesinin yasaklandığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın ekonomisini ve Ukrayna'ya yönelik saldırıları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu hizmetler ile teknolojilere erişimini daha da kısıtladıklarını belirtti.

Rusya okul vurdu: 60 ölü
DÜNYA
Rusya okul vurdu: 60 ölü
Hiçbir geçerliliği yok

'Hiçbir geçerliliği yok'

​Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi.
Mayıs ayında kar sürprizi

Mayıs ayında kar sürprizi

​Kızağını kapan kaymaya koştu.
Katil oldum diyerek gözyaşı döktü

'Katil oldum' diyerek gözyaşı döktü

​Ehliyetsiz ve alkollü sürücü motosiklete çarptı.

​Fransa'dan Rafale alan Atina gerilimi tırmandırıyor.

​Birçok Suriyeli iş insanı yatırımlarını Suriye'ye taşıdı.
Üretim gücümüzle gurur duyabiliriz

Üretim gücümüzle gurur duyabiliriz

​Avrupalılar Uzakdoğu yerine Türkiye'ye tercih ediyor.
Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”
Meclis arşivinde en çok ‘miras’ arıyoruz

Meclis arşivinde en çok ‘miras’ arıyoruz

​TBMM Kütüphanesi binlerce belgeyi barındırıyor.

Kahraman köpek Patron'a hizmet ödülü

Kahraman köpek Patron'a hizmet ödülü

​Ukrayna'da 150'dan fazla patlayıcı tespit edip sayısız hayat kurtardı.
Balkon çiftçileri arttı

Balkon çiftçileri arttı

En çok salatalık, biber ve domates yetiştiriliyor.
Hitler’in dedesi Yahudi miydi?

Hitler’in dedesi Yahudi miydi?

​Rus bakan Lavrov'un iddiası İsrail'de öfkeye neden oldu.
İngiltere 40 bin çocuğu okutamadı

İngiltere 40 bin çocuğu okutamadı

​Suriye'nin kuzeyinde 133 okula verdiği finansman desteğini kesti.
Ekonomide yeni dünya düzeni

Ekonomide yeni dünya düzeni

​Salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı tüm ekonomik dengeleri kökten değiştirecek.
Rusya okul vurdu

Rusya okul vurdu

​60 kişi göçük altında can verdi.
Bu camilerle ilgili bilinenler yanlış

Bu camilerle ilgili bilinenler yanlış

​Fettah Aykaç, İslam mimarisiyle ilgili bilinçli yanlışları kitabında tashih ediyor.
Kadrajda ayet var

Kadrajda ayet var

​Diyanet İşleri Başkanlığı fotoğraf yarışması düzenliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.