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Doğal gazda muafiyet istiyoruz

Doğal gazda muafiyet istiyoruz

Nur Banu Aras
04:0027/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
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Alparslan Bayraktar
Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; ABD yönetimini, Rus Gazprombank'a yaptırımları konusunda uyardı. Bayraktar, “Doğal gaz Türkiye’nin arz güvenliği açısından önemli. Bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse burada Rusya değil, direkt Türkiye hedef anlamındadır” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD yönetimini Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uygulaması konusunda uyardı. Bayraktar, "Doğal gaz, Türkiye’nin arz güvenliği açısından önemli. Bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse burada Rusya falan değil direkt Türkiye hedef anlamındadır" şeklinde konuştu. Bayraktar, geçmişte İran’a uygulanan yaptırımlarda Türkiye’ye muafiyet tanınmasını örnek olarak hatırlattı.


YAPTIRIMLAR ÜLKEMİZİ ETKİLER

Bayraktar, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, Beyaz Saray'ın Gazprombank'a yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Yaptırımlar Türkiye'yi etkiler. Para ödeyemeyiz, para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığımız konu ile ilgili görüşmeleri sürdürüyor" dedi.


ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Arz güvenliği kapsamında Rus gazına ihtiyaç olduğunu söyleyen Bayraktar, "Sanayinin gaza ihtiyacı var. Geçmişte İran’a da yaptırım oldu. Orada gaz konusunda bir muafiyet vardı. Buna benzer bir muafiyeti burada da istiyoruz. Türkiye’nin arz güvenliği açısından önemli. Biden yönetimini giderayak, anlamıyoruz. Bir buçuk ay kaldı. Kötü tarafı bu ambargoların bir gecede kalkması zor. Bizim ülkemize gaz getirmemiz lazım" diye konuştu.




#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Alparslan Bayraktar
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