Doğal gazda muafiyet istiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD yönetimini Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uygulaması konusunda uyardı. Bayraktar, "Doğal gaz, Türkiye’nin arz güvenliği açısından önemli. Bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse burada Rusya falan değil direkt Türkiye hedef anlamındadır" şeklinde konuştu. Bayraktar, geçmişte İran’a uygulanan yaptırımlarda Türkiye’ye muafiyet tanınmasını örnek olarak hatırlattı.

Arz güvenliği kapsamında Rus gazına ihtiyaç olduğunu söyleyen Bayraktar, "Sanayinin gaza ihtiyacı var. Geçmişte İran’a da yaptırım oldu. Orada gaz konusunda bir muafiyet vardı. Buna benzer bir muafiyeti burada da istiyoruz. Türkiye’nin arz güvenliği açısından önemli. Biden yönetimini giderayak, anlamıyoruz. Bir buçuk ay kaldı. Kötü tarafı bu ambargoların bir gecede kalkması zor. Bizim ülkemize gaz getirmemiz lazım" diye konuştu.