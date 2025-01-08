Lübnan'da Dürzi lider: Erdoğan'ın Türkiye'si Suriye halkını kucakladı

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Türkiye'nin Suriye halkına verdiği desteği takdir ederek, son Ankara ziyaretinin amacının Suriye’yi kucaklamak ve yeni yönetime destek sağlamak olduğunu ifade etti.
Dürzi lider Canbolat, 24 Aralık 2024'te de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.
Lübnan'daki Dürzi toplumunun önde gelen lideri
Velid Canbolat'ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü.
Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, bu görevi 46 yıl sürdürdü.
Velid Canbolat'ın Haziran 2023'te istifa etmesinin ardından oğlu Teymur Canbolat partinin yeni başkanı oldu.
Canbolat, Lübnan'daki Dürzi toplumunun da en önemli lideri konumunda bulunuyor.
Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.