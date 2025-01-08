Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Lübnan'da Dürzi lider: Erdoğan'ın Türkiye'si Suriye halkını kucakladı

Lübnan'da Dürzi lider: Erdoğan'ın Türkiye'si Suriye halkını kucakladı

10:088/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü
Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Türkiye'nin Suriye halkına verdiği desteği takdir ederek, son Ankara ziyaretinin amacının Suriye’yi kucaklamak ve yeni yönetime destek sağlamak olduğunu ifade etti.

Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı
Velid Canbolat,
Lübnan'ın özel televizyon kanalı LBC'ye verdiği röportajda, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Türkiye ziyaretinin amacının Suriye'yi ve yeni rejimi kucaklamak olduğunu dile getiren Canbolat,
"Suriye ve (Suriye'deki yeni yönetimin lideri) Ahmed Şara ile iletişim kurmak için mekanizma geliştiriyoruz ve Türkiye'nin bugünkü rolünden korkmuyorum. Bugün Türkiye, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Türkiye'sidir ve Türkiye'yi farklı kılan şey büyük çeşitliliğidir. Türkiye, Suriye halkını kucaklamıştır."
diye konuştu.

Dürzi lider Canbolat,
"En önemlisi İsrail'in bölgedeki etkisini ve yayılmasını sınırlayabilecek ülkelerle iş birliği yapmamızdır ve Türkiye de bu ülkelerden biri."
ifadesini kullandı. Şara'yı 15 Aralık 2024'teki telefon görüşmesinde, Esed rejiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik eden Canbolat, 22 Aralık'ta başkent Şam'da Şara ile bir araya gelmişti.

Dürzi lider Canbolat, 24 Aralık 2024'te de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.



Lübnan'daki Dürzi toplumunun önde gelen lideri


Velid Canbolat'ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü.


Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, bu görevi 46 yıl sürdürdü.


Velid Canbolat'ın Haziran 2023'te istifa etmesinin ardından oğlu Teymur Canbolat partinin yeni başkanı oldu.


Canbolat, Lübnan'daki Dürzi toplumunun da en önemli lideri konumunda bulunuyor.


Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.



#suriye
#Türkiye
#Lübnan
#Dürzi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
47 48 49 51 53 yaşla emeklilik çizelgesi çıktı! Mini EYT paketi oluştu: 3600, 5000, 5780 ve 6000 primle kadın-erkek emeklilik tablosu