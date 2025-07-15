İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Hedef alınan kamplarda Hizbullah mensuplarının silah ve atış eğitimi aldığı ileri sürülen açıklamada, "Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü birimi, yıllar boyunca Celile'yi işgal planını hazırlayan ve uygulamaya koymaya çalışan birlik olarak biliniyordu. Birimin lider kadrosu, Eylül 2024'te Beyrut ve Lübnan'ın güneyinde düzenlenen Kuzeyin Okları operasyonu sırasında etkisiz hale getirildi. O tarihten bu yana, birim kapasitesini yeniden inşa etmeye çalışıyor." ifadesine yer verildi.