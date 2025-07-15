İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde Hizbullah hedeflerini vurduğunu iddia etti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da çeşitli bölgeleri hava saldırılarıyla hedef aldı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Bekaa'da yer alan Baalbek'in tepelik bölgelerini vurdu.
İsrail savaş uçakları, Şemestar beldesi ile Umm Ali Vadisi bölgesini de hedef aldı.
Saldırılarda can veya mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından kullanılan silahların depolandığı mühimmat depolarının bulunduğu Rıdvan Gücü'ne ait kampların hedef alındığı iddia edildi.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın bu bölgedeki faaliyetlerinin Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu savundu.