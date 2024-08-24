İsrail'i her zaman savunacağım

Hafta başından beri ABD'nin Chicago şehrinde devam eden Demokrat Parti Kongresi Filistin protestolara gölgesinde dün resmen sona erdi. Temmuz ayında ABD Başkanı Joe Biden'ın parti içi ve dışından gelen yoğun baskıyla adaylıktan geri adım atmasıyla yerine tercih edilen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık adaylığı delegeler tarafından son gün resmen onaylandı. Harris'in yaptığı konuşmada, "İsrail'i savunma" sözü vermesi dikkatlerden kaçmadı. Harris'in ekibi Kongre'de Amerikalı bir filistin hak savunucusunun konuşmasına izin vermemiş, salonda Filistin ve Gazze'de soykırımın öne çıkmasına izin verilmemişti. Demokrat Parti'den resmen Başkan Adayı olan Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı ise bir ulusal güvenlik sorunu olarak hedefe koydu.

TRUMP'A AĞIR ELEŞTİRİ

Kongre'nin son günü konuşan Kamala Harris, “Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum” dedi. Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ı “ciddiyetsiz bir adam” olarak niteleyen Harris, Trump’ı yeniden başkanlık koltuğuna oturtmanın ciddi sonuçlarının olacağı konusunda uyardı. Harris, “Sahip olacağı gücü düşünün. Özellikle de ABD Yüksek Mahkemesi’nin cezai kovuşturmadan muaf olacağına hükmetmesinden sonra" şeklinde konuştu.

güvenlik garantisi verdi

Konuşmasında dış politika hedeflerine de değinen Harris, Gazze’deki savaşı durdurmaya çalıştıklarını söyledi. "Gazze’deki savaşla ilgili olarak Başkan Biden ve ben gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü şimdi bir rehine anlaşması ve ateşkes anlaşması yapmanın tam zamanı" diyen Harris, "Açık konuşmama izin verin. İsrail’in kendini savunma hakkını her zaman savunacağım ve İsrail’in kendini savunma kabiliyetine sahip olmasını sağlayacağım” ifadeleriyle adeta soykırıma yeşil ışık yaktı. Harris, Filistin halkının acılarından bahsetmek yerine İsrail halkının 7 Ekim’de yaşananlarla bir daha karşılaşmaması gerektiğini ifade etti.

Filistin'e destek eylemi

Harris'in İsrail'e sahip çıkmaya söz verdiği sırada Chicago'da binlerce kişinin katıldığı dev Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Kongrenin son gününde "Ulusal Filistin İçin Adalet Koalisyonu" çatısı altında kongrenin yapıldığı United Center'a yakın bir bölgedeki Union Park'ta buluşan binlerce gösterici, Gazze için sloganlar attı. Kalabalık grupta Amerikalı Araplar ve Müslümanlar, Siyonizm karşıtı Yahudi gruplar ve kadın hakları savunucu derneklerine mensup göstericiler yer aldı.

Kennedy, Trump'ı destekleyecek

ABD'de başkanlık yarışından çekildiğini duyuran bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a destek vereceğini açıkladı. ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, bağımsız başkan adayı Kennedy, Phoenix'te düzenlediği basın toplantısında yarıştan çekildiğini duyurdu. ABD'nin özellikle Ukrayna savaşı gibi "sonsuz savaşlara" girmesine şiddetle karşı olduğunu vurgulayan Kennedy, Trump'ın bu savaşı bitirmeye kararlı olduğunu belirterek, "Trump göreve gelir gelmez savaşı bitirmek için Putin ile müzakereleri yeniden başlatacağını söylüyor, sadece bu bile onun kampanyasına destek vermemi meşrulaştırmaya yeter" dedi. Robert F. Kennedy Jr., suikastla öldürülen eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin yeğeni.







