İsrail’in Berlin Büyükelçiliği kapatıldı: Büyükelçi koronavirüse yakalandı İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ve Büyükelçilikte görevli İsrailli bir diplomatta koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle İsrail'in Berlin Büyükelçiliği kapatıldı. Bu gelişmenin ardından İsrail’in Berlin Büyükelçiliği geçen hafta cuma günü itibarıyla kapatılırken, Büyükelçilikte görevli tüm diplomatların evlerinde karantina altında oldukları kaydedildi.

Haber Merkezi 17 Mart 2020, 21:25 Son Güncelleme: 17 Mart 2020, 21:44 AA