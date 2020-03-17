Dünya İsrailin Berlin Büyükelçiliği kapatıldı Büyükelçi koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS

İsrail’in Berlin Büyükelçiliği kapatıldı: Büyükelçi koronavirüse yakalandı

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ve Büyükelçilikte görevli İsrailli bir diplomatta koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle İsrail'in Berlin Büyükelçiliği kapatıldı. Bu gelişmenin ardından İsrail’in Berlin Büyükelçiliği geçen hafta cuma günü itibarıyla kapatılırken, Büyükelçilikte görevli tüm diplomatların evlerinde karantina altında oldukları kaydedildi.

Haber Merkezi AA
İsrail'in Berlin Büyükelçisi (Sol)
İsrail'in Berlin Büyükelçisi (Sol)

İsrail’in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ve Büyükelçilikte görevli İsrailli bir diplomatın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

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  • İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Berlin Büyükelçisi Issacharoff ve Büyükelçilikte görevli bir İsrailli diplomatın ismi açıklanmayan Almanya Federal Meclisinden bir milletvekiliyle yaptığı görüşmenin ardından Kovid-19 testi yaptırdığı ve sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

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Açıklamada, Issacharoff ile Kovid-19’a rastlanan diplomatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde oldukları ifade edildi.

Tüm diplomatlar evlerinde karantinada

Bu gelişmenin ardından İsrail’in Berlin Büyükelçiliği geçen hafta cuma günü itibarıyla kapatılırken, Büyükelçilikte görevli tüm diplomatların evlerinde karantina altında oldukları kaydedildi.

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