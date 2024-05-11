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Dünya

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı 'FalastinVision' ile protesto edildi

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, tüm tepkilere rağmen İsveç'te düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edilmedi. Soykırımcılara arka çıkan ve onların propagandasını yapan karar sonrası ise İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmek için İsveç'te "FalastinVision" adlı alternatif Filistin şarkı yarışması düzenlendi.

23:06 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:36 - 11/05/2024 Cumartesi
AA
Malmö'de Eurovision'a yönelik tepkiler sürerken bir yandan da FalastinVision yarışması düzenlendi.
Malmö'de Eurovision'a yönelik tepkiler sürerken bir yandan da FalastinVision yarışması düzenlendi.

İsveç'in Malmö kentinde, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto için "FalastinVision" adlı alternatif Filistin şarkı yarışması düzenlendi.

Malmö'deki 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali öncesinde, şehrin Plan B bölgesinde kurulan sahnede 14 yerel sanatçı sahne aldı.

FalastinVision Organizatörü Ellen Hansson Khorsand, yaptığı yazılı açıklamada, Eurovision'u izlemek istemeyenler için alternatif şarkı yarışması düzenlemeyi uygun bulduklarını bildirdi.

Yarışmalarının "soykırım içermeme garantisi" olduğunun altını çizen Khorsand, "Yarışmamız insan haklarını savunmak ve doğru olanı yapmak için düzenleniyor." ifadesini kullandı.

Khorsand, Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) düzenlediği Eurovision'un politik tarafsızlığını yitirdiğine işaret ederek, "Zira Gazze'de yaşanan vahşi soykırım kimsenin gözünden kaçmış olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Eurovision, soykırım sürerken İsrail'i yarışmaya davet etti"

FalastinVision Sekreteri Fawz Nasser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının müzik ve sanat yoluyla Filistin kültürünü vurgulamak olduğunu belirterek, "Eurovision, soykırım sürerken İsrail'i yarışmaya davet etti. Bunu, dünyaya standartlarımızı göstermek ve katılımcıların müziği aracılığıyla Filistin kültürüne ve soykırıma dikkati çekmek için bir çözüm olarak görüyoruz." dedi.

Yarışmaya katılan Filistinli sanatçı Bashar Murad da etkinliğin parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu yarışma, Filistin kültürünü, sanatını ve dayanışmayı kutlamak için düzenleniyor. Filistin'in Eurovision'da ana sahnede yer almasına izin verilmezken, İsrail'e izin veriliyor. FalastianVision da bu nedenle düzenleniyor." dedi.

"Bu bir savaş değil, soykırım"

Murad, etkinlik aracılığıyla Filistin'de yaşananlara dikkati çekmeyi ve Filistinlilerin umutları, hayalleri, tutkuları, kültür ve sanatları olduğunu göstermeyi umduklarını kaydetti.

Yarışmayı izleyenlerden Yla Kroona da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından menedildiği yarışmadan, Gazze'ye saldıran İsrail'in çıkarılmadığını vurgulayarak, "İsrail'e de 'hayır' demek zorundayız çünkü bu bir soykırım. Bu bir savaş değil, soykırım." ifadelerini kullandı.



#Eurovision
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#yarışma
#FalastinVision
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