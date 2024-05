Gazze hassasiyetine Eurovision gölgesi: Şarkı söylemek yetmez

Bu sırada yarı final öncesi geçmiş dönem Eurovision şampiyonları sahne aldı. Yunanistan'a "My Number One" şarkısıyla 2005'te birinciliği getiren Helena Paparizou, 1999 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Take Me to Your Heaven" adlı şarkıyı seslendiren İsveçli Charlotte Perrelli ve 2003'te "Everyway That I Can" ile Türkiye'ye zafer kazandıran Sertab Erener, performans sergiledi. 2013 yılında oylamadaki siyasi haksızlıklar nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilen Türkiye'nin Gazze hassasiyetine gölge düşürüldü. Eurovision'un yayıncı kuruluşu Avrupa Yayın Birliği (EBU) aracılığıyla ekrana getirilen canlı yayında, Helena ve Charlotte'nin sahnesinde gösterilmeyen İsrail bayrakları Sertab Erener'in sahnesinde ekrana getirildi.