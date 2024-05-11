Gazze hassasiyetine Eurovision gölgesi: Şarkı söylemek yetmez

Gazze'de 'soykırım' dahil savaş suçları işlemeye devam eden İsrail, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Euruovision Şarkı Yarışması finallerinde yarışacak. Malmö'de önceki gün ikinci yarı final esnasında aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu binlerce gösterici, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya yarışmaya alınmazken İsrail konusunda çifte standart uygulanmasını protesto etti. En az 20 bin kişinin katıldığı gösteri için komşu ülke Danimarka’dan 8 otobüs kalktığı, bazı göstericilerin ise trenle gösterinin düzenlendiği meydana geldiği öğrenildi.





İSRAİL BAYRAKLARI EKRANA GETİRİLDİ

Bu sırada yarı final öncesi geçmiş dönem Eurovision şampiyonları sahne aldı. Yunanistan'a "My Number One" şarkısıyla 2005'te birinciliği getiren Helena Paparizou, 1999 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Take Me to Your Heaven" adlı şarkıyı seslendiren İsveçli Charlotte Perrelli ve 2003'te "Everyway That I Can" ile Türkiye'ye zafer kazandıran Sertab Erener, performans sergiledi. 2013 yılında oylamadaki siyasi haksızlıklar nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilen Türkiye'nin Gazze hassasiyetine gölge düşürüldü. Eurovision'un yayıncı kuruluşu Avrupa Yayın Birliği (EBU) aracılığıyla ekrana getirilen canlı yayında, Helena ve Charlotte'nin sahnesinde gösterilmeyen İsrail bayrakları Sertab Erener'in sahnesinde ekrana getirildi.





“EKİM YAĞMURLARI” FİNALE KALDI

Yarışmanın yarı finalinde, İsrail temsilcisi Eden Golan'ın 7 Ekim'e atıf yaptığı düşünülen "Hurricane" (Kasırga) isimli şarkısı seslendirildi. Golan'ın bu gece yapılacak finalde yarışacağı duyuruldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ülkeyi temsil eden Golan’ı tebrik ederek, “Gururla ve etkileyici bir şekilde sadece Eurovision'da yarışmakla kalmıyor, aynı zamanda çirkin bir antisemitizm dalgasına karşı başarıyla yarışıyor ve İsrail'i onurlu bir şekilde temsil ederek buna karşı duruyorsun. Seninle gurur duyuyoruz” dedi. İsrail, "October Rain" (Ekim Yağmurları) isimli Eurovision şarkısının siyasi mesaj içerdiği için Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından reddedilmesinden sonra ismini ve sözlerini değiştirmişti.





KEFİYEYLE SAHNEYE ÇIKTI

2022'de Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya yarışmaya alınmazken İsrail'in yarışmada finale kadar yükselmesi tepkileri artırdı. Bu geceki finalde kentte büyük bir protesto düzenlenmesi planlanıyor. Ocak ayında Finlandiyalı sanatçılar, İsrail’in yarışmadan men edilmesini istedi. Buna karşı Avrupa Yayın Birliği, davetlilerin Filistin bayrağı ile içeriye alınmayacağını duyurdu. Çarşamba günü düzenlenen yarı finalde yarışmaya daha önce katılmış Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, sahneye bileğinde Filistin kefiyesiyle ile çıktı. Yarışmada İrlandayı temsil eden Bambie Thug ise Gazze'ye destek mesajına kuruluşun izin vermediğini ifade etti.





BELÇiKA YAYINI KESTi

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision Şarkı Yarışması yayınını bölerek İsrail'i kınama mesajı paylaştı. Flamanca yayın yapan VRT, Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı. Belçikalı iki bakan, daha önce İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürdükçe Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması gerektiğini düşündüklerini bildirmişti. Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek sanatçılar, Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulunmuştu.



