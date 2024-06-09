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Dünya

İsrail'in Nusayrat saldırısında can kaybı 274'e çıktı

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda can kaybının 274'e yükseldiği bildirildi. Tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşandığı vurgulandı.

14:19 - 9/06/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 274'e çıktığı, 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.


Öte yandan Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, dün zırhlı araçlarla kampa baskın düzenleyen İsrail ordusunun, bir süre sonra kamptan çekildiği ve ordunun çekilmesinin ardından sokaklarda onlarca cansız bedenin bulunduğu aktarıldı.


Tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor

Yaralıların Nusayrat'taki El-Avde ve Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri hastanelerine getirildiği ancak hastanelerin yaralıları karşılamada yeterli olmadığı, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşandığı vurgulandı.


İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.


İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.



#Filistin
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#Nusayrat
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