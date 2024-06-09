İsrail'in Nusayrat saldırısında can kaybı 274'e çıktı

Terör devleti İsrail Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenlemiş ve 210'dan fazla Filistinli şehit olmuştu. İşgalcilerin bu katliam saldırısına eli kanlı ortakları ABD'nin destek verdiği ortaya çıktı. Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, işgalci İsrail ordusunun yaptığı ve en az 210 Filistinli sivilin şehit olduğu, İsrailli dört esirin kurtarıldığı 'operasyona' ABD'nin destek verdiğini söyledi.