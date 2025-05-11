İsrailli barışçılardan Türkiye'ye çağrı: 'Gazze'deki acıya son verin'

İsrail hükümetinin aşırı sağa kaymasının, Filistinlilere yönelik ayrımcılığın ve işgalin daha da şiddetleneceği yönündeki endişeler de dile getirildi. Meron Rapoport, İsrail hükümetinin hedefinin Filistinlileri ortadan kaldırmak olduğunu, ancak halkın barışı savunduğunu belirtti. Rapoport,

"İsrail halkı bu katliamlara karşı çıkıyor ve Türkiye, bu konuda etkili bir şekilde baskı yapabilir"