İsrailli barışçılardan Türkiye'ye çağrı: 'Gazze'deki acıya son verin'

İsrailli barış aktivistleri, Filistin’deki işgalin sona ermesi ve barışın sağlanması için Türkiye’nin liderliğinde bir çözüm süreci başlatılmasını talep etti.
İsrail’in Filistin’e yönelik işgalinin sona ermesi ve barışın sağlanması için Batı Kudüs’te düzenlenen “Halk Barış Konferansı”na katılan İsrailli barış aktivistleri, Türkiye’ye kritik bir çağrıda bulundu. 60 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği konferansa katılan binlerce İsrailli, işgalin sona ermesi ve Gazze Şeridi’ndeki saldırıların durdurulması için Netanyahu hükümetini sert şekilde eleştirerek barış için Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.
Türkiye, Filistin ve İsrail arasında köprü olabilir
İsrailli aktivistler: "İsrail halkı barış ,istiyor"
Barışın sağlanabilmesi için uluslararası müdahaleye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Rapoport, Türkiye’nin güçlü duruşunun bu süreçte etkili olabileceğini ifade etti. "Türk Cumhurbaşkanı’nın güçlü duruşu, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini kınıyor ve tabii ki iki devletli çözüm çağrısında bulunuyorlar" dedi.
Türkiye'nin liderliğinde barışa adım atılabilir
Barış için tüm dünya devletlerinin işbirliği yapması gerektiğini belirten Raluca Ganea ise, "Türk halkı bu süreçte oldukça yardımcı olabilir. Aynı bölgenin insanlarıyız ve birlikte barış için çalışmalıyız" dedi. Ganea, barışın sağlanması için hükümetler değil, halkların birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. "Bizler, hükümetler değil sıradan insanlar, bir arada durmalı, iletişim kurmanın yollarını bulmalıyız" şeklinde konuştu.
Barış için öncelikli olarak işgalin sona ermesi gerektiğini belirten Ganea, bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının da önemli bir adım olacağını ifade etti.
Barış için halkların birlikte hareket etmesi gerekiyor
Ganea, "Gazze'de, Türkiye'de, Tel Aviv'de hepimizin dayanışması ve bu korkunç kabusu sona erdirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor" diyerek, barışın sağlanması için tüm halkların ortak çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.
İsrailli aktivistler, Türkiye’nin liderliğinde bir çözüm öneriyor ve ülkemizi barışa katkı sağlayacak anahtar bir ülke olarak görüyor. Türkiye, sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecek bu süreçte barışın sağlanmasında kritik bir aktör olarak öne çıkıyor. İsrailli aktivistler, Türkiye’nin desteğiyle barış sürecinin hızlanabileceğini belirtiyor.