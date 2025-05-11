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İsrailli barışçılardan Türkiye'ye çağrı: 'Gazze'deki acıya son verin'

İsrailli barışçılardan Türkiye'ye çağrı: 'Gazze'deki acıya son verin'

12:0011/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
AA
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İsrailli barış aktivistleri, Filistin’deki işgalin sona ermesi ve barışın sağlanması için Türkiye’nin liderliğinde bir çözüm süreci başlatılmasını talep etti.

İsrail’in Filistin’e yönelik işgalinin sona ermesi ve barışın sağlanması için Batı Kudüs’te düzenlenen “Halk Barış Konferansı”na katılan İsrailli barış aktivistleri, Türkiye’ye kritik bir çağrıda bulundu. 60 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği konferansa katılan binlerce İsrailli, işgalin sona ermesi ve Gazze Şeridi’ndeki saldırıların durdurulması için Netanyahu hükümetini sert şekilde eleştirerek barış için Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Türkiye, Filistin ve İsrail arasında köprü olabilir

İsrailli barış kampı aktivistleri, Türkiye’nin tarihi rolüne atıfta bulunarak, ülkemizin barışın inşasında büyük bir katkı sağlayabileceğini belirtti. Moaz Inon,
"Türkiye, Filistin ve İsrail arasında köprü kurarak barış sürecini destekleyebilir. Kudüs’te büyük bir rolü olan Türkiye, şimdi de bu sorunu çözmek için yardıma hazır"
diyerek Türkiye’nin barışa katkı sağlayabilecek güce sahip olduğuna vurgu yaptı.
İsrail halkının barışa olan desteğini dile getiren Inon, barışın sağlanması için Türkiye’nin liderliğinde bir koalisyonun oluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.
"Tarih, tüm çatışmaların eninde sonunda sona erdiğini kanıtlamıştır. İsrail-Filistin çatışması da sona erecektir"
dedi.

İsrailli aktivistler: "İsrail halkı barış ,istiyor"

İsrail hükümetinin aşırı sağa kaymasının, Filistinlilere yönelik ayrımcılığın ve işgalin daha da şiddetleneceği yönündeki endişeler de dile getirildi. Meron Rapoport, İsrail hükümetinin hedefinin Filistinlileri ortadan kaldırmak olduğunu, ancak halkın barışı savunduğunu belirtti. Rapoport,
"İsrail halkı bu katliamlara karşı çıkıyor ve Türkiye, bu konuda etkili bir şekilde baskı yapabilir"
diyerek, ülkemizin barış sürecindeki önemli rolünü bir kez daha vurguladı.

Barışın sağlanabilmesi için uluslararası müdahaleye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Rapoport, Türkiye’nin güçlü duruşunun bu süreçte etkili olabileceğini ifade etti. "Türk Cumhurbaşkanı’nın güçlü duruşu, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini kınıyor ve tabii ki iki devletli çözüm çağrısında bulunuyorlar" dedi.

Türkiye'nin liderliğinde barışa adım atılabilir

Barış için tüm dünya devletlerinin işbirliği yapması gerektiğini belirten Raluca Ganea ise, "Türk halkı bu süreçte oldukça yardımcı olabilir. Aynı bölgenin insanlarıyız ve birlikte barış için çalışmalıyız" dedi. Ganea, barışın sağlanması için hükümetler değil, halkların birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. "Bizler, hükümetler değil sıradan insanlar, bir arada durmalı, iletişim kurmanın yollarını bulmalıyız" şeklinde konuştu.


Barış için öncelikli olarak işgalin sona ermesi gerektiğini belirten Ganea, bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının da önemli bir adım olacağını ifade etti.

Barış için halkların birlikte hareket etmesi gerekiyor

Ganea, "Gazze'de, Türkiye'de, Tel Aviv'de hepimizin dayanışması ve bu korkunç kabusu sona erdirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor" diyerek, barışın sağlanması için tüm halkların ortak çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.


İsrailli aktivistler, Türkiye’nin liderliğinde bir çözüm öneriyor ve ülkemizi barışa katkı sağlayacak anahtar bir ülke olarak görüyor. Türkiye, sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecek bu süreçte barışın sağlanmasında kritik bir aktör olarak öne çıkıyor. İsrailli aktivistler, Türkiye’nin desteğiyle barış sürecinin hızlanabileceğini belirtiyor.





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