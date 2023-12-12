İsrailli hakimden hapishane katliamına soruşturma kararı

Filistinli Esirler Cemiyeti ile Filistin hükümetine bağlı Mahkumlar ve Özgür Bırakılanlar İşleri Komisyonu'ndan, konuyla ilgili ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İsrail'in kuzeyindeki Hadera Mahkemesi'ndeki İsrailli hakimin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Salfit kentinde, esir Abdurrahman Ahmed Meri'nin (33) İsrail hapishanesinde öldürülmesiyle ilgili davada, derhal soruşturma başlatılmasına karar verdiği" kaydedildi.
Mahkemenin, İsrail polisinden konuyla ilgili soruşturmaların tamamlanıp adli tıp raporunun 25 Aralık tarihine kadar sunulmasını istediği aktarıldı.
Meri'nin, 7 Ekim'den sonra İsrail hapishane idaresinin, erkek ve kadın mahkumlara yönelik başlattığı şiddetli saldırıların ardından 13 Kasım'da İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde öldürüldüğüne, o tarihten bu yana cezaevlerinde 6 esirin daha hayatını kaybettiğine işaret edildi.
Evli ve 4 çocuk babası Meri, 25 Şubat'ta tutuklanmıştı. Meri'nin kardeşi Muhammed Meri de İsrail güçleri tarafından 2005 yılında öldürülmüştü.