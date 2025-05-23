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İstanbul Zirvesi sonuç verdi: Az önce tamamlandı, Rusya ve Ukrayna arasındaki en büyük esir takası gerçekleşti

İstanbul Zirvesi sonuç verdi: Az önce tamamlandı, Rusya ve Ukrayna arasındaki en büyük esir takası gerçekleşti

13:0923/05/2025, Friday
G: 23/05/2025, Friday
Yeni Şafak
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İstanbul'da mutabakata varılan ilk konuydu: Az önce tamamlandı, Rusya ve Ukrayna arasındaki en büyük esir takası gerçekleşti
İstanbul'da mutabakata varılan ilk konuydu: Az önce tamamlandı, Rusya ve Ukrayna arasındaki en büyük esir takası gerçekleşti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasındaki “en büyük” esir takasının bugün gerçekleştirildiğini duyurdu. Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada “Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir mahkum takası az önce tamamlandı. Her iki tarafı da tebrik ederim. Bu büyük bir şeye yol açabilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında tarafların 1000'er esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından başlayan süreç bugün sonuçlandı. Gelişmeyi ABD başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından duyurdu.


Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada “Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir mahkum takası az önce tamamlandı. Her iki tarafı da tebrik ederim. Bu büyük bir şeye yol açabilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da mutabakata varılan ilk konuydu

İstanbul'da 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerde, tarafların savaş sırasında esir alınan Rus ve Ukraynalıların bir bölümünü takas etmeyi kabul etmesi, uzun süre sonra iki ülkenin mutabakat sağladığı ilk konu olmuştu.


Türkiye kilit rol oynadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Türk heyeti, gergin bir atmosferde İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra ABD'li yetkililerle de yoğun görüşmeler yapmış, Türk tarafı, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere sürecinde ilerlemelerini sağlayarak, esir takası mutabakatına varılmasında kilit rol oynamıştı.



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