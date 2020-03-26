İşte Türkiye dayanışması: Davranışlarıyla tüm topluma örnek oldular

Türkiye yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle adeta karantinaya alınırken, toplum da tek yürek olup büyük bir dayanışma sergiledi. Yaşlıların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde sağlanırken, bazı vatandaşlar bireysel olarak apartmanlara, “Eksiğiniz varsa ben alabilirim, dairemin zilini çalabilirsiniz” gibi notlar asarak zor anlarda kurtarıcı misyonu üstlendi.

3 AY KİRA ALMAYACAK

Barbaros Özdemir

Özel bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışan 41 yaşındaki Barbaros Özdemir, koronavirüs salgınından sonra kiracısından ücret almayarak toplumun takdirini kazandı. Sosyal medyada gündem olan o telefon konuşmasının detaylarını Yeni Şafak’a anlatan Özdemir, “Kiracım aradı, çalıştığı şirket iki ay ücretsiz izne çıkarmış. 2 ay önce de bebeği olmuştu. Durumunu anlatmaya başladı, ama sesinde de mahcubiyet vardı. Konuşmaya devam ettirmeden, “3 ay kira istemiyorum. Ramazan fitresi olarak kabul et, eğer işsizlik süren daha fazla uzarsa Kurban Bayramı’nda kurban kesmem onu sayarım dedim. Telefonu kapattık” diye konuştu. Özdemir, “Aldığım kira parası gerçekten bu saydığım yerlere gidecekti. İki türlü de ihtiyaç sahibi insanlar sevinecekti. Her şeyi devletten beklemek yerine elimdeki imkanı kullanmayı tercih ettim” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLERİNE KOLONYA DAĞITTI

Koronavirüs salgını nedeniyle kolonya fiyatları ciddi oranda artarken, Malatya’da İsmet Yılmaz isimli bir esnaf, iş yerinden alışveriş yapan vatandaşlara kolonyayı bedava dağıttı. Bedava kolonya kampanyasına bu kadar ilgi gösterileceğini tahmin etmediğini anlatan Yılmaz, “Vatandaşların ihtiyacı vardı, ben bu çalışmayı Allah için yaptım” dedi. Çok sayıda esnaf arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu kaydeden Yılmaz, “Herkes ünlü oldun dedi, biraz da utandım” dedi. 

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120 hastaya yardımcı oldu

Nebahat Bulut

Hasta bakamadığı günlerde meslektaşlarının iş yükünü hafifletmek isteyen Prof. Dr. Nebahat Bulut, “Raporumun anlamı ne” projesi başlattı. Şimdiye kadar 120 hastaya yardımcı olan Beykent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Bulut, hastanelere daha önceden tahlil veren, röntgen/EMAR çektiren ancak korona dolayısıyla hastaneye gidip sonuçları gösteremeyen vatandaşlara yardımcı oluyor. Bulut çalışmasını şöyle anlattı: “Aciliyeti olmayan hastaların hiçbir şekilde hastaneye gitmemesi gerekiyor. Hem kendi sağlıkları hem de meslektaşlarımın bulaştırıcılığa maruz kalmaması için. Ben de bu yüzden meslektaşlarımın yükünü hafifletmek istedim. Sosyal medya hesabım üzerinden, yazılı bir kağıtta bir uzmanın açıklamasına ihtiyaç duyulan MR gibi kağıtların açıklamasını yapıyorum. Hastalar hem önceden yaptıkları işlemlerin sonuçlarını merak ediyorlar, hayati bir durum var mı diye, hem hastaneye de gitmek istiyorlar ama korkuyorlar. Sabahtan beri mesaj kutum baya bir doldu. Tıbbi öneri vermiyorum. Raporu binevi Türkçeye aktarıyorum. Şu an Antalya’da yaşayan bir Danimarkalı vatandaş da raporunu bana ulaştırdı.”

Dayanışma günü

Çağlar Sirkeci esnafa ekmek dağıttı.

Zonguldak’ta fırıncılık yapan Çağlar Sirkeci, “Gün dayanışma günüdür” diyerek esnafa ekmek dağıttı. Sirkeci, “17 yıldır Çaydeğirmeni beldesinde işletmecilik yapıyorum. Beldeler ilçelere göre küçük, herkes birbirini tanıyor. Bugüne kadar esnaf arkadaşlarımız bize destek oldular. Ekmeklerini bizden aldılar. Biz onların sayesinde buralara geldik. Bizler de bu hastalık durumuyla karşı karşıya kalınca, bayan kuaförleri, berberler, kahveci arkadaşlarımız. Ben de onlara destek olayım dedim. Tedbir kapsamında iş yerleri kapalı olduğu için evlerine ekmekleri ücretsiz verdim. Arkadaşlarıma onların yayında olduğumu göstermek istedim” dedi.

Stokçulara meydan okudu

Behnur Belek

Kocaeli’nde 9 yıldır kozmetik ürünü satan Behnur Belek isimli esnaf da durumu fırsata çevirenlere inat 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz dağıttı. Bu kararı birkaç gün önce aldıklarını belirten Belek, “Elimizde 400 litreye yakın kolonya stokumuz vardı. Kuaför toptancısıyım, bu ürünleri kuaförlere satıyorum. Ben bidonla verip para kazanmaktansa herkese ulaşsın istedim. Kolonyaya ulaşamayan insanlar var. Dükkanımıza gelen insanlar da gördük, herkes ihtiyacını karşılasın istedik” şeklinde konuştu.