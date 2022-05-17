İsveç Başbakanı'ndan Türkiye ve NATO açıklaması

İsveç Başbakanı Andersson Finlandiya ile birlikte yarın NATO üyeliğine başvuracaklarını belirtti.
İsveç'in terörizmin her türlüsüne karşı mücadeleyi desteklediğini söyleyen Andersson, "NATO üyesi olarak "Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.
İsveç Başbakanı Andersson Finlandiya ile birlikte yarın NATO üyeliğine başvuracaklarını belirtti.
İsveç'in terörizmin her türlüsüne karşı mücadeleyi desteklediğini söyleyen Andersson, "NATO üyesi olarak "Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.
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