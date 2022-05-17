İsveç Başbakanı'ndan Türkiye ve NATO açıklaması İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz. İsveç terörün her türüne karşı mücadeleyi destekliyor. Türkiye ile konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız.

Abone Ol