Dünya İsveç Başbakanından Türkiye ve NATO açıklaması
AVRUPA

İsveç Başbakanı'ndan Türkiye ve NATO açıklaması

İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz. İsveç terörün her türüne karşı mücadeleyi destekliyor. Türkiye ile konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız.

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Haber Merkezi Diğer
​İsveç Başbakanından Türkiye ve NATO açıklaması
İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson

İsveç Başbakanı Andersson Finlandiya ile birlikte yarın NATO üyeliğine başvuracaklarını belirtti.

İsveç'in terörizmin her türlüsüne karşı mücadeleyi desteklediğini söyleyen Andersson, "NATO üyesi olarak "Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.

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