İsveç için kritik eşik 1 Haziran

Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından gözler İsveç’e çevrildi. İsveç’e kapıyı kapatmayan Türkiye, 1 Haziran’a kadar İsveç’in tutumunu izleyecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya ile oluşturduğu “Daimi Ortak Mekanizması”nın NATO’ya üyelik sonrasında da devam edeceğine işaret etti. Finlandiya ve İsveç’in durumunu karşılaştıran Akçapar, “İsveç’te terör iltisaklı gruplar Finlandiya’ya kıyasla daha geniş şekilde yayılma ve örgütlenme imkanı buldu” dedi. “İkisi arasında başlangıç noktaları arasında bir fark var” ifadelerini kullanan Akçapar, şöyle devam etti: “Üçlü mutabakat sonrasındaki davranışlara baktığımızda ise PKK-PYD/YPG çevrelerinin gösterileri devam ediyor ama Finlandiya’da İsveç’e kıyasla provokatif eylem sayısı sınırlı kalıyor.”

HENÜZ KAPIYI KAPATMADIK

“Umarım bugün söylediklerimiz İsveç’e kapıyı kapadığımız anlamına gelmiyor. İsveç hükümetinin PYD/YPG’nin PKK ile bağlantısına dikkat çeken açıklamalarını önemsiyoruz. İsveç’te halihazırda suç kapsamında bulunmayan terör örgütüne katılım konusunun suç kapsamına alınmasına dair bir Anayasa değişikliği gerçekleştirildi. Ancak bu değişiklik 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesine rağmen bu kez terör suçları kanununa yansıtılması önem taşımaktadır. Bunun uygulanabilir olması açısından İsveç, değişikliğin 1 Haziran’da İsveç Parlamentosu’nda onaylanarak yürürlüğe girmesini hedeflediklerini bildirmektedir.”

SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

“İsveç üçlü mutabakat çerçevesinde taahhütlerini yerine getirecek bazı somut adımlar attı. Süreci takip ediyoruz ancak daha fazla adımlar atması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle 1 Haziran tarihinde bu yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında bu taahhütlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebileceklerini ümit ediyoruz.”











