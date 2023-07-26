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Dünya

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırılara bir tepki de Avustralya'dan

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadıklarını bildirdi.

14:30 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Penny Wong

Penny Wong

Wong, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Avustralya, Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyor."
ifadesini kullandı.
Avustralya'nın "ön yargı ve nefrete" karşı olduğunu belirten Wong,
"Din özgürlüğü temel insan hakkıdır"
görüşünü paylaştı.
Wong ayrıca Irak'taki "şiddet içerikli" protestolardan dolayı da endişeli olduklarını ifade ederek
"şiddet ve bölünmeye karşı birlikte durma"
mesajı verdi.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'da ise İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Daha sonra grup üyeleri 24 Temmuz’da önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, daha önce de 14 Nisan’da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek İslam'a hakaret etmişti.


İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Londra'da protesto edildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Londra'da protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İsveç'in Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi. "Özgürlüğün bir sınırı var" yazılı pankartların yanı sıra Kur’an-ı Kerim taşıyan protestocular, büyükelçilik binasının önündeki merdivenlere Filistin bayrağı astı. İngiliz polisi de göstericilerin eylemi sırasında büyükelçilik önünde güvenlik önlemleri aldı. İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Söz konusu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.​​​​​​​

İsveçli aktivistler Kur'an yakma provokasyonlarının nefret suçu sayılmasını istedi
İsveçli aktivistler Kur'an yakma provokasyonlarının nefret suçu sayılmasını istedi

İsveç'te Sivil Haklar Örgütü (Civil Rights Defenders) aktivistleri, ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasının nefret suçu kapsamına girmesi gerektiğini ve bu provokatif eylemlerin engellenmesini talep etti. Aktivistler, İsveç'te nefret suçu yasasının bu provokasyonlarda etkin kullanılması istendi ve "İsveç'te halihazırda var olan güçlü nefret suçu yasası uygulamaları gereğince; Kur'an yakan kişi yargılanmalıdır. Fakat Kur'an yakma olayları, İsveç'teki bir mahkemede etnik gruplara karşı kışkırtma olarak değerlendirilmiyor. En yaygın karşı argüman, Kur'an'ın yakılmasının yalnızca ifade özgürlüğünün kullanılması olduğu yönünde. Ancak bu argüman hem yasal hem de tarihsel destekten yoksundur." ifadeleri kullanıldı.


#Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong
#Danimarka
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim'in yakılması
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