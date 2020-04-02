İsveçli profesörden koronavirüs uyarı: Nüfusun yarısına bulaşabilir

İsveç’te 250 bin ila 500 bin kişinin halihazırda enfekte olduğunu açıkladı.

İsveç'in başkenti Stockholm’de bulunan Stockholm Üniversitesi Matematiksel İstatistik Profesörü Tom Britton, koronavirüsün 10 milyon kişiden oluşan İsveç nüfusunun yarısına bulaşabileceğini ifade etti.

Britton, koronavirüsün İsveç nüfusu üzerindeki etkilerine ilişkin yaptığı çalışmaları sonucu elde ettiği verilere göre, şu anda İsveç’te 250 bin ila 500 bin kişinin halihazırda enfekte olduğunu açıkladı.

OYNAT 00:33 Duterte'den sert karantina önlemi: Sorun çıkaranı vurun Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, koronavirüs ile mücadele kapsamında karantina önlemlerine uymayanları vurulacaklarına dair uyardı. Duterte, 'Eğer sorun yaratan olur, canınız tehlikeye girerse, öldürmek için ateş edin' emri verdiğini söyledi.



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'NİSAN AYININ SONUNA KADAR NÜFUSUN YARISINA BULAŞABİLİR'

Britton, Nisan ayının ülkede koronavirüsün yayılmasına ilişkin en kritik ay olduğunun altını çizerek, "Bu hastalık o kadar bulaşıcı ki, İsveç nüfusunun yarısı Nisan sonundan önce enfekte olabilir. Bundan sonra da virüsün yayılması durmayacak, ancak biraz daha yavaş gidecek. Böylece nüfusun yaklaşık 3’te 2’si Mayıs sonuna kadar enfekte olabilir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 10 Ülkeler, koronavirüse karşı amansız bir mücadele veriyor. O ülkelerden biri de Fransa... Sağlık ekipleri, bazı koronavirüs hastalarını trenle başka bir hastaneye tahliye etti. TRENLE HASTA NAKLİ Hastalar, başkent Paris'teki Gare d'Austerlitz tren istasyonunda tıbbi araç ve gereçlerle donatılan trene yerleştirildi ve Bretonya bölgesindeki hastanelere sevk edildi. FRANSA'DA SON DURUM Yaklaşık 57 bin koronavirüs vakasının görüldüğü Fransa'da 4 bin 32 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da koronavirüs hastaları trenle sevk edildi Koronavirüs hastaları, başkent Paris'ten trenle Bretonya bölgesine nakledildi.



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'ÖZELLİKLE RİSK GRUBUNDAKİLER EVDE KALMALI'

Tom Britton, özellikle risk grubundaki yaşlıların Nisan ayı içerisinde evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Karolinska Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Merkezi’nden Profesör Jan Albert, Tom Britton’un verilerini destekleyerek, "Hiç mantıksız değil" dedi.

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