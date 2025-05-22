İsviçre'den Filistin'e destek: 24 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdılar

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil çeşitli BM kuruluşları için devam eden İsrail kuşatması ve bombalamaları karşısında açlık ve akut sağlık bakımıyla karşı karşıya kalan Filistinlilere yardım etmek üzere yaklaşık 24 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı bildirildi.