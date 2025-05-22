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İsviçre'den Filistin'e destek: 24 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdılar

İsviçre'den Filistin'e destek: 24 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdılar

15:0322/05/2025, Perşembe
AA
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İsviçre, Filistinlilere destek olmak amacıyla yaklaşık 24 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdı
İsviçre, Filistinlilere destek olmak amacıyla yaklaşık 24 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdı

İsviçre, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü kapsayacak şekilde Filistinliler için yaklaşık 24 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdığını bildirdi.

İsviçre hükümeti, Filistin'e yönelik yardıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil çeşitli BM kuruluşları için devam eden İsrail kuşatması ve bombalamaları karşısında açlık ve akut sağlık bakımıyla karşı karşıya kalan Filistinlilere yardım etmek üzere yaklaşık 24 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı bildirildi.


İsviçre Federal Konseyinin, Gazze'deki insani trajedi konusunda derin endişe duyduğu ifade edilen açıklamada İsrail'e "işgalci güç" olarak insani yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.



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