İtalya ve Çin'den sonra en çok ölümün gerçekleştiği İspanya'da büyük korku: Avrupa'nın yeni salgın merkezi olabilir İtalya ve Çin’den sonra en çok ölümün yaşandığı İspanya’da korona virüsü nedeniyle 4 bin 89 kişi hayatını kaybetti. İtalya ve Çin’den sonra en fazla can kaybının yaşandığı İspanya’nın Avrupa’nın yeni salgın merkezi haline gelmesinden endişe ediliyor.

Haber Merkezi 26 Mart 2020, 13:36 Son Güncelleme: 26 Mart 2020, 14:32 AA İHA