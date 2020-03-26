Dünya İtalya ve Çinden sonra en çok ölümün gerçekleştiği İspanyada büyük korku Avrupanın yeni salgın merkezi olabilir
KORONAVİRÜS

İtalya ve Çin'den sonra en çok ölümün gerçekleştiği İspanya'da büyük korku: Avrupa'nın yeni salgın merkezi olabilir

İtalya ve Çin’den sonra en çok ölümün yaşandığı İspanya’da korona virüsü nedeniyle 4 bin 89 kişi hayatını kaybetti. İtalya ve Çin’den sonra en fazla can kaybının yaşandığı İspanya’nın Avrupa’nın yeni salgın merkezi haline gelmesinden endişe ediliyor.

Haber Merkezi AA İHA
Arşiv
Arşiv

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a çıktı.

AVRUPA'NIN YENİ SALGIN MERKEZİ

  • Yüzlerce vatandaşını korona virüs nedeniyle kaybeden ve virüsü kontrol altına almakta zorlanan İspanya’da ölü sayısı ölü sayısı 4 bin 89’a vaka sayısı 56 bin 188’e yükseldi. İtalya ve Çin’den sonra en fazla can kaybının yaşandığı İspanya’nın Avrupa’nın yeni salgın merkezi haline gelmesinden endişe ediliyor.

Ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar sonucu sokaklar sessizliğe gömülürken Başbakan Pedro Sanchez, “Önümüzde zor günler var” demişti.

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