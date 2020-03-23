İtalya'da son 24 saatte 601 koronavirüs nedeniyle öldü: İlk hasta iyileşti

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede tam bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 50 bin 418'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 63 bin 927'ye çıktığını duyurdu.

FOTOĞRAF 12 Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir biyoteknoloji firması, kendi laboratuvarlarında yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda moleküler tabanlı koronavirüs test kiti geliştirdi. Üretilen test kitinin yaklaşık olarak 2,5 saatte sonuç verdiğini ifade eden firma genel müdürü Moleküler Biyolog Onur Bilenoğlu, yurt dışından çok sayıda sipariş aldıklarını ve siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Üretilen testin 3 aşaması olduğunu ve diğer testlere göre oldukça kısa bir süre içerisinde sonuç verdi. Firma bünyesindeki laboratuvarlarda 100’den fazla virüsün tanısının konulduğu test kitlerinin üretiliyordu, fakat son dönemlerde yaşanan yoğunluktan dolayı tüm üretimi durdurup koronavirüs kitine odaklandılar. Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor Koronavirüs kiti geliştirdi, 10 ülkeye ihraç ediyor Koronavirüs kiti geliştirdi: 10 ülkeye ihraç ediyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir biyoteknoloji firması tarafından koronavirüs test kiti geliştirildi. Yaklaşık 2,5 saatte sonuç veren kite, 10'dan fazla Avrupa ülkesinden talep gelince, firma çalışanları siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalışıyor. BiP'te paylaş

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Borrelli, dün 7 bin 24 olan iyileşenlerin sayısının bugün 408 kişilik artışla 7 bin 432'ye çıktığını bildirdi.

Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 601 kişi daha artarak, toplam 6 bin 77’ye yükseldiğini belirtirken, sayılarda son iki gün düşüş olduğunu kaydetti.

Borrelli’nin bugün açıkladığı ölü sayısı, dün göre 50, 793 kayıpla en yüksek ölümün olduğu cumartesi gününe göre ise 192 kişi daha az olarak kaydedildi.

Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, ülkenin kuzey bölgelerinden güney bölgelerine devam eden göçle virüsün yayılıp yayılmadığının önemli olduğunu ve bundan kaçınmak gerektiğini ifade etti.

Brusaferro, "Bugünün sayıları, ülkede Mart başında alınan önlemlerin sonucu." dedi.

GÜNDEM Koronavirüs nedeniyle OHAL ya da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da bölgelerindeki sayılarda düşüş yaşandığına dikkati çekerek, tünelin ucundaki ışığın göründüğünü söyledi.

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Gallera, yeni bin 555 vaka görüldüğünü, son 24 saatte ölenlerin sayısının 320 olduğunu ifade etti. Bölgede dün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361 idi.

Öte yandan, ülkede 20 Şubat'ta hastaneye başvuran, yapılan testle koronavirüs hastası olduğu anlaşılan ve "1 numaralı hasta" olarak anılan 38 yaşındaki Mattia'nın 1 aylık tedavi sürecinden sonra hastaneden taburcu olduğu basına yansıdı.

OYNAT 00:59 3D yazıcıyla solunum cihazı üreten İtalyan gençler davalık oldu: Üretim durduruldu İtalya, solunum cihazının 3D yazıcıda mı yoksa fabrikalarda mı üretilmesi gerektiğini tartışıyor. İki İtalyan genç, 100 solunum makinesini 3D yazıcıda 24 saatte üretmeyi başardı. Cihazın patent sahipleri tarafından şikayet edilen gençlerin üretimi durduruldu. Virüsle mücadele eden gençler, para için davalık oldu. BiP'te paylaş

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Sicilya'ya toplu göç tepki çekti

Ülkede serbest dolaşım yasağı olmasına rağmen, dün akşam güneydeki Sicilya adasına geçmek için Reggio Calabria kentinde vapur sırasına giren çok sayıda araç ve kişinin olması tepki çekti.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Nello Musumeci, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında, "Kimse Sicilya'ya girmemeli. Bunu İçişleri Bakanı da Başbakan da Roma'daki herkes biliyor. Messina boğazından sadece güvenlik güçleri, sağlık çalışanları geçebilir." diye konuştu.

Virüsün yayılmasının önüne geçmek için getirilen seyahat yasağına işaret eden Musumeci, kuzey bölgelerde yaşayan Sicilyalıların arabalarına atlayıp bu şekilde adaya gelemeyeceğini söyledi.

Diğer yandan, İtalyan sivil havacılık kurumu ENAC, yerel polislerin evden çıkan ve yer değiştirenleri tespit edilebilmesi için drone kullanımına izin verildiğini belirtti.