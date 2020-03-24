Dünya İtalyada son 24 saatte 743 kişi öldü
KORONAVİRÜS

İtalya'da son 24 saatte 743 kişi öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi. Ülke genelinde 5 bin 249 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 69 bin 176’ya ulaştığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 743 kişi artarak, 6 bin 820'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede tam bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

  • Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 54 bin 30'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 69 bin 176’ya çıktığını duyurdu.

Borrelli, dün 7 bin 432 olan iyileşenlerin sayısının bugün 894’lük artışla 8 bin 326’ya ulaştığını ifade etti.

Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 743 kişi daha artarak, toplam 6 bin 820’ye yükseldiğini belirtti.

Borrelli’nin bugün açıkladığı ölü sayısı, cumartesi günü kaydedilen 793 ölümün ardından bir günde kaydedilen en yüksek ikinci ölüm sayısı oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünden Franco Locatelli ise virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin temmuz ayı sonuna kadar uzatılmasının şu aşamada gündemde olmadığını söyledi.

Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde kaydedilen ölü sayısı ise 402 oldu.

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"Görünmez bir düşmanın saldırısı altındayız"

Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri de bugün düzenlediği basın toplantısında, "Bütün vatandaşlar büyük fedakarlık yapıyor onlara teşekkür ediyorum ancak açık olmak gerekirse hükümetin aldığı önlemlere tam olarak uymak cidden çok önemli. Görünmez bir düşmanın saldırısı altındayız. Ama doğru yoldayız." dedi.

Arcuri, virüsün ülkenin güney bölgelerinde yayılmasını engellemeleri gerektiğini de söyledi.

"Şampiyonlar Ligi maçı virüsün yayılmasını hızlandırdı"

Ülkede 6 bin 728 vaka ile en çok etkilenen Bergamo kentinin belediye başkanı Giorgio Gori, bugün Roma'daki Yabancı Basın Derneği üyesi gazetecilerin sorularını video konferans yöntemiyle yanıtladı.

  • Başkan Gori, kentin takımı Atalanta'nın İspanyol ekibi Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında 19 Şubat’ta oynadığı maçın Kovid-19'un yayılmasının başlangıç noktası olmadığını ancak yayılmada büyük rol oynadığını belirtti.

Atalanta takımının, bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarını kendi stadının uygun olmaması sebebiyle Milano'daki San Siro Stadı'nda oynadığını anımsatan Gori, "40 bin kadar Bergamolu bu maçı izlemek için Milano'ya gitti. Bir kısmı da evlerinde aileleri ve arkadaşlarıyla beraber izledi. O akşamki bu maçın, virüsün geniş kitlelere yayılmasındaki etkisi açıktır." dedi.

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