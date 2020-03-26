Dünya İtalyada son 24 saatte ölü sayısı 662 artarak 8 bin 165e yükseldi
KORONAVİRÜS

İtalya'da son 24 saatte ölü sayısı 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi

İtalya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Avrupa’da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya’da virüs nedeniyle 662 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 8 bin 165’e yükseldiği açıklandı.

Sultangazi’de evinde ölü bulunan kadında koronavirüs şüphesi
FOTOĞRAF 4
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İddiaya göre, yaklaşık 1 haftadır grip şikayeti bulunan 42 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Ölüm nedenini belirlemek için eve gelen doktor, koronavirüs (Covid-19) şüphesi olduğunu belirtti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel kıyafetli 112 Acil Servis ekipleri cenazeyi evden çıkarıp Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
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Yaklaşık 1 haftadır grip olduğu söylenen 42 yaşındaki kadının koronavirüs (Covid-19) taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.
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Hayatını kaybeden kadınla aynı evde bulunan 4 kişi ise tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor.
Sultangazi’de evinde ölü bulunan kadında koronavirüs şüphesi
İstanbul Sultangazi'de bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Eve gelen doktor kadının ölümünde korona virüs ihtimalini değerlendirdi. Hayatını kaybeden kadın özel kıyafetli personeller tarafından morga kaldırılırken, kadınla birlikte yaşayan 4 kişi tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor. Kadının korona virüs taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.


Ülke genelinde 6 bin 153 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 80 bin 539’a ulaştığı bildirildi.

Öte yandan ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat’ta ortaya çıkmasından bu yana ölü ve vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.

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