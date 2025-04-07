İtalya'dan 'Türkiye' açıklaması: Değerli bir fırsattı

Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, NATO ve Avrupa'nın caydırıcılığı ile savunmasını ve iki ülke orduları arasında muhtemel işbirliği olanaklarını ele aldıklarını belirtti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelen Crosetto, temaslarının ardından İtalya Savunma Bakanlığının X platformundan değerlendirmelerde bulundu.
"NATO'nun, Avrupa kıtasının savunması ve caydırıcılığı..."
"Değerli bir fırsattı"
Crosetto, Bakan Güler ile görüşmesiyle ilgili olarak, "Türk mevkidaşım Yaşar Güler ile ortak ilgi alanlarına giren konuları görüşmek değerli bir fırsattı. Özellikle Orta Doğu'da devam eden krizlere ilişkin ortak kaygılar mevcut. Suriye ve Afrika'daki duruma da odaklanıldı. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya diyalog ve istikrarı teşvik etmek için ortak irade söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.
İtalyan Bakan, bugün Ankara'da ilk olarak Bakan Güler ile görüşmüş, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.