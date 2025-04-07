İtalya'dan 'Türkiye' açıklaması: Değerli bir fırsattı

"Bugün meslektaşım Yaşar Güler eşliğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildim. Ukrayna, Hint-Pasifik ve hepsinden önemlisi, Orta Doğu'daki uluslararası güvenlik senaryolarının gelişimi ile ilgili ortak ilgi konularına ilişkin fikirleri ve düşünceleri dinlemek için bir fırsat oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ayrıca NATO'nun, Avrupa kıtasının savunması ve caydırıcılığı ve silahlı kuvvetlerimiz arasındaki olası işbirlikleri hakkında da konuşabildik."