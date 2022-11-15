Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1,2 daraldı

Japonya'da Kabine Ofisi (Kantei), ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) kapsamlı finansal ön verilerini yayınladı.
Bu verilere göre, Japonya ekonomisi bu yılın temmuz-eylül döneminde yıllık reel bazda yüzde 1,2 küçüldü.
Enflasyona göre düzenlenen reel bazda GSYH, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,3 geriledi.
Özel tüketim durgunluk, koronavirüs kısıtlamaları ve ithalatın yükselişi yaşanan daralmada rol oynadı.
İthalat yüzde 5,2 büyüdü
Söz konusu dönemde ithalat yüzde 5,2, ihracat ise yüzde 1,9 büyüme kaydetti. Alt kalemlere bakıldığında, özel tüketimin yüzde 0,3, sermaye yatırımlarının da yüzde 1,5 arttı.
Yüzde 1,2 büyüme bekleniyordu
Kyodo ajansının ortalama piyasa tahminlerine göre GSYH'nin 3 aylık periyotta yüzde 1,2 büyümesi bekleniyordu.