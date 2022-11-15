Dünya Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1,2 daraldı
ASYA

Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1,2 daraldı

Pandemi sonrasında ekonomisi büyük sorunlar yaşayan Japonya bu yılın üçüncü çeyreğinde küçülme kaydetti.

GSYH'nin 3 aylık periyotta yüzde 1,2 büyümesi bekleniyordu.

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Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1,2 daraldı
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Japonya'da Kabine Ofisi (Kantei), ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) kapsamlı finansal ön verilerini yayınladı.

Bu verilere göre, Japonya ekonomisi bu yılın temmuz-eylül döneminde yıllık reel bazda yüzde 1,2 küçüldü.

Enflasyona göre düzenlenen reel bazda GSYH, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,3 geriledi.

Özel tüketim durgunluk, koronavirüs kısıtlamaları ve ithalatın yükselişi yaşanan daralmada rol oynadı.

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İthalat yüzde 5,2 büyüdü

Söz konusu dönemde ithalat yüzde 5,2, ihracat ise yüzde 1,9 büyüme kaydetti. Alt kalemlere bakıldığında, özel tüketimin yüzde 0,3, sermaye yatırımlarının da yüzde 1,5 arttı.

Yüzde 1,2 büyüme bekleniyordu

Kyodo ajansının ortalama piyasa tahminlerine göre GSYH'nin 3 aylık periyotta yüzde 1,2 büyümesi bekleniyordu.

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