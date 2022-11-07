​Japonya ile İngiltere arasında askeri ittifak.

Japonya ve İngiltere’nin gelecek ay büyük çaplı savunma anlaşması imzalayacağı açıklandı. Anlaşma bağlamında, ülkelerin Hint-Pasifik’te “ABD ile iş birliğini geliştirmeyi” ve “Çin tehdidine karşı caydırıcılığı artırmayı” hedefledikleri bildirildi. Japonya sene başında Avustralya’yla da benzer bir anlaşma imzalamıştı. Tokyo’nun, Çin ile Tayvan arasında savaş olasılığına hazırlanmak için müttefik ülkelerle savunma bağlarını güçlendirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Japonya-İngiltere anlaşmasının, ülkeler arasında ortak tatbikatlar ve lojistik iş birliğini kolaylaştıracağı belirtilirken, iki ülke ordularının diğer ülkede konuşlanma ve ortak operasyon kabiliyetini de geliştireceği bildirildi. Japonya’nın ayrıca Washington ile de askeri anlaşması bulunuyor. Son gelişmeyle birlikte Japonya, geçen yıl Avustralya, İngiltere ve ABD arasında imzalanan AUKUS güvenlik iş birliği anlaşmasının tüm taraflarıyla ittifak yapmış oldu.

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