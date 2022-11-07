Dünya Japonya ile İngiltere arasında askeri ittifak
AVRUPA ASYA

Japonya ile İngiltere arasında askeri ittifak

Japonya ve İngiltere’nin gelecek ay büyük çaplı savunma anlaşması imzalayacağı açıklandı. Anlaşma bağlamında, ülkelerin Hint-Pasifik’te “ABD ile iş birliğini geliştirmeyi” ve “Çin tehdidine karşı caydırıcılığı artırmayı” hedefledikleri bildirildi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Japonya ile İngiltere arasında askeri ittifak
​Japonya ile İngiltere arasında askeri ittifak.

Japonya ve İngiltere’nin gelecek ay büyük çaplı savunma anlaşması imzalayacağı açıklandı. Anlaşma bağlamında, ülkelerin Hint-Pasifik’te “ABD ile iş birliğini geliştirmeyi” ve “Çin tehdidine karşı caydırıcılığı artırmayı” hedefledikleri bildirildi. Japonya sene başında Avustralya’yla da benzer bir anlaşma imzalamıştı. Tokyo’nun, Çin ile Tayvan arasında savaş olasılığına hazırlanmak için müttefik ülkelerle savunma bağlarını güçlendirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Japonya-İngiltere anlaşmasının, ülkeler arasında ortak tatbikatlar ve lojistik iş birliğini kolaylaştıracağı belirtilirken, iki ülke ordularının diğer ülkede konuşlanma ve ortak operasyon kabiliyetini de geliştireceği bildirildi. Japonya’nın ayrıca Washington ile de askeri anlaşması bulunuyor. Son gelişmeyle birlikte Japonya, geçen yıl Avustralya, İngiltere ve ABD arasında imzalanan AUKUS güvenlik iş birliği anlaşmasının tüm taraflarıyla ittifak yapmış oldu.

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HDP’li vekil ‘bomba kuryesi’: Remziye Tosun PKK'nın emanetçiliğini yapmış
Gündem

HDP’li vekil ‘bomba kuryesi’: Remziye Tosun PKK'nın emanetçiliğini yapmış

Yunanistan’daki Lavrion kampında eğitim alıp stratejik hedeflere saldırmak için geldiği İstanbul’da yakalanan Hüseyin Tanrıkulu’nun HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’la irtibatı çıktı. Bir dönem HDP’de bulunan Ş.A. ifadesinde şu bilgileri verdi: Binaya HDP milletvekili Remziye Tosun geldi. Hüsamettin alt kattan poşeti getirerek Tosun’a teslim etti. Birkaç gün sonra Hüsamettin’e “Remziye’ye ne verdiğini” sorduğumda ses bombası olduğunu anlattı. Remziye ses bombasını Sur ilçesinde birine teslim etti. Ümit Akgün ve Kamuran (Mustafa) isimli şahıslar bombayı Ben-u Sen Mahallesi’nde polis karakolunun bulunduğu yere attı.
Altı ayın en yüksek Kovid vakası
Dünya

Altı ayın en yüksek Kovid vakası

Koronavirüsün başlangıç noktası Çin’de dün, son altı ay içindeki en yüksek sayıda Kovid-19 vakası bildirildi. Çin Sağlık Bakanlığı, ülkede 24 saatte 4 bin 420 yeni pozitif vaka görüldüğünü ve bunun, 6 Mayıs’tan bu yana en yüksek sayı olduğunu duyurdu.
Ana gündem ‘Kayıp ve Zarar’
Dünya

Ana gündem ‘Kayıp ve Zarar’

İklim krizine karşı ortaya konulan planların güçlendirilmesi ve bu planların somut adımlar atılarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27’nci Taraflar Konferansı (COP27) dün başladı. Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen zirvenin ana gündem maddesi, gelişmekte olan ülkelerin iklim krizi nedeniyle uğradığı ekonomik kayıpların, iklim krizinin ortaya çıkmasında tarihsel sorumluluğu en yüksek olan Batı ülkeleri tarafından tazmin edilmesi anlamına gelen ‘Kayıp ve Zarar Mekanizması’na fon ayrılması.

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