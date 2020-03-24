Dünya Japonyada koronavirüs vakalarının sayısı bin 884e yükseldi
KORONAVİRÜS

Japonya'da koronavirüs vakalarının sayısı bin 884'e yükseldi

Japonya'da koronavirüs vakalarının sayısı bin 884'e yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü Japonya’da yayılmaya devam ediyor. Ülkede koronavirüs vakalarının sayısı bin 884’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü Japonya’da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vak’a sayısı bin 884’e yükseldi. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden bin 172 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 500'ü aştı
DÜNYA
Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 500'ü aştı

891 kişi iyileşti

891 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği öğrenilirken, 65 hastanın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Japonya’da 10’u daha önce karantina altına alınan gemideki yolculardan olmak üzere toplam 52 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İtalya'daki koronavirüs tedavilerinde durum içler acısı
OYNAT 02:21
İtalya'daki koronavirüs tedavilerinde durum içler acısı
Skynews'in İtalya'daki hastanelerden yayınladığı haber ülkedeki durumu gözler önüne serdi. Hastanelerin tamamı koronavirüs hastalarına ayrılmış olmasına rağmen birçok hasta kapasite yetmediği için ölüme terk edilmiş durumda.


Bilge çocuklar evde eğlenecek

Bilge çocuklar
evde eğlenecek
Tavsiye ettiği ilaç öldürdü!

Tavsiye ettiği ilaç öldürdü!

​'Koronavirüs tedavisinde çığır açacak' demişti...
İETT tedbir almıyor!

İETT tedbir almıyor!

Genelge yayınlandı ama metrobüsler balık istifi...
Avrupa'ya buradan yayıldı

Avrupa'ya buradan yayıldı

​Hasta vakalarını gizleyen kayak merkezine soruşturma.
İnsan zalim ve cahildir

İnsan zalim ve cahildir

Yaşananlardan hepimiz sorumluyuz.
Bu kategorideki<br>herkese <br>test yapılacak

Bu kategorideki
herkese
test yapılacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara açıkladı...

Korona testi izdihamı

Korona testi izdihamı

Sıranın ucu bucağı görünmüyor.

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
Adım adım <br>takip ediyor

Adım adım
takip ediyor

Okul tatili, doğal gaz ve elektrik borçlarıyla ilgili talimatlar verdi.
Şimdi de <br>Hantavirüs şoku!

Şimdi de
Hantavirüs şoku!

Otobüsteki yolcu öldü 30 kişi karantinada
Kirada kritik karar

Kirada kritik karar

​Ödenmemesi halinde tahliye edilemeyecek.
Otobüslerde<br>korona alarmı

Otobüslerde
korona alarmı

​Polisler tek tek durdurup yolcuları saydı.
18 ürüne<br>kayıt şartı getirildi

18 ürüne
kayıt şartı getirildi

​Yurt dışından alınmadan önce kayıt ettirilecek.
Maaşlar<br> kapıya gelecek

Maaşlar
kapıya gelecek

​Koronavirüs tehlikesine karşı emeklilere müjde.
Yüzde 30 azaldı

Yüzde 30 azaldı

​Koronavirüs salgını sonrası İstanbul için iyi haber.
Tarihe geçecek kare

Tarihe geçecek kare

​İstanbul'un en gözde çarşısı artık sessizliğe büründü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.