Japonya'dan Gazze'ye insani yardım çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrail hükümetine, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) insani yardım faaliyetlerini yürütebilmesi için uygun ortamın oluşturulması çağrısı yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İvaya, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüştü.

Zor koşullarda insani yardım ulaştırmaya çalışan UNRWA personeline saygı duyduğunu belirten ve hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen İvaya, yardımların Filistinlilere ulaştırılması konusunda UNRWA'nın önemli rol oynadığını ifade etti.

Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı.

"UNRWA'yı desteklemeye devam edeceğiz."

İvaya, İsrail hükümetine, UNRWA'nın insani yardım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için uygun ortamın oluşturulması çağrısında bulundu.

Tokyo'nun bu konudaki diplomatik çabalarını sürdüreceğini vurgulayan İvaya, hükümetinin UNRWA'yı desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Tel Aviv yönetimi, ocak ayında UNRWA'nın faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.







