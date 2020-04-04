Japonya'dan 'grip ilacı Avigan' yardımı: Salgından etkilenen ülkelere ücretsiz gönderecek

Yaklaşık 30 ülkenin Japonya'dan ilaç yardımı talep ettiğini aktaran Suga, bir Japon firmasınca geliştirilen grip ilacı Avigan'ın klinik testlerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.
- Suga, talep gönderen ülkelerle temaslarını sürdürdüklerini vurgulayarak, ülkelere hem bedelsiz hem de ihtiyaçları miktarınca ilaç göndereceklerini de ifade etti.
Haberde, Avigan'ın etki ve güvenlik kapsamlı laboratuvar testlerinin Japonya'da sürdüğü, Çin'deki araştırmalarda da Kovid-19'a yakalanmış kişilerin testlerinde olumlu etkisini gösterdiği kaydedildi.