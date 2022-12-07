Dünya Jens Stoltenberg savaşın nerede biteceğini açıkladı
AVRUPA

Jens Stoltenberg savaşın nerede biteceğini açıkladı

Rusya'nın yeni bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu öne süren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu savaş müzakere masasında sona erecek" dedi. Stoltenberg, yeni olası silah sevkiyatından bahsetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Jens Stoltenberg savaşın nerede biteceğini açıkladı
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın barışçıl çözümü için koşulların "şu anda" oluşmadığını söyledi.

"Rusya bahar saldırısı hazırlığında"

Financial Times'a konuşan Stoltenberg, askeri ittifakı kış boyunca Kiev'e silah sağlamaya devam etmeye çağırırken, Rusya'nın bahar saldırısı hazırlığında olduğu konusunda uyardı.

Stoltenberg, "(Müzakereler için) koşullar şu anda mevcut değil çünkü Rusya, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyan müzakerelere girişme işareti göstermedi." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye'ye övgü
GÜNDEM
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye'ye övgü

"Bu savaş müzakere masasında sona erecek"

"Müzakerelere başlama ve şartları kabul etme zamanının doğru olduğuna karar vermek Ukraynalıların işidir." diyen Stoltenberg, "Büyük olasılıkla bu savaş müzakere masasında sona erecek." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Moskova'nın gelecek yılın başlarında yeni bir saldırıya hazırlanmak için çatışmada "mola" aradığı konusunda uyarırken, şöyle devam etti:

Daha fazla silah sevkiyatı mesajı

  • "Şimdi gördüğümüz şey, Rusya'nın aslında bu savaşı bir şekilde, en azından kısa bir süre için dondurmaya çalıştığıdır. Böylece gelecek baharda daha büyük bir saldırı başlatmaya çalışabilirler.
  • Ukrayna ivme kazandı. Şu anda düşündüğümüz belirli sistemlere giremem. Her zaman daha fazla (silah) sistemi eklemeyi düşünüyoruz. Paradoks şu ki, Ukrayna'nın galip gelmesini sağlayan barışçıl, müzakere edilmiş bir çözümü ne kadar çok istiyorsak, Ukrayna'ya askeri destek sağlamamız o kadar acil oluyor."

Stoltenberg: Putin kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalışıyor
DÜNYA
Stoltenberg: Putin kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalışıyor
Kimi güldürdü kimi ağlattı

Kimi güldürdü kimi ağlattı

Dinleyeni en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar.
Mide bulandıran yöntem

Mide bulandıran yöntem

​Yediği yemeğin parasını ödememek için yaptığı pes dedirtti.
Darbe yapıp Alman İmparatorluğunu kuracaklardı: Şafak baskınıyla 25 kişi gözaltında

Yerli ve milli imkanlarla modernize edildi.

Bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü.

Dünyanın gözü bu bölgede: Türkiye'de heyecanlandıran keşif.

Şans eseri buldu: Değerine paha biçilemiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.