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Dünya

Joe Biden'dan itiraf: Neredeyse uyuyakalıyordum

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump'la yaptığı münazaranın iyi geçmediğini itiraf etti. Kampanya bağış etkinliğinde konuşan Biden, "Münazaradan önce dünyayı birkaç kez dolaşmaya karar verdim. Ekibimi dinlemedim, geri döndüm ve neredeyse sahnede uyuyakalıyordum." dedi. Ayrıca Biden, bu durumun bir mazeret olmadığını, sadece bir açıklama olduğunu vurguladı.

09:56 - 3/07/2024 Çarşamba
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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta Perşembe günü başkanlık münazarasındaki performansının en iyisi olmadığını kabul etti.


Ancak bunun nedenini Haziran ayının başlarında yaptığı iki yurtdışı gezisinin ardından yaşadığı jet lag'e yani uzun süreli yolculukların ardından yaşanan bir hastalığa bağladı.


Biden, geçen hafta ABD'de bir diğer Başkan adayı Donald Trump ile yapılan sallantılı tartışma performansının ardından 2024'te yeniden ABD Başkanlığı'na seçilip seçilmeyeceğiyle ilgili artan sorularla karşı karşıya kaldı.


İyi geçmediğini itiraf etti

Virginia'daki bir kampanya etkinliğinde konuşan Biden, Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump'la yaptığı münazaranın iyi geçmediğini itiraf etti.


Yarıştan çekilmesi çağrısında bulunuldu

Temsilciler Meclisi'nden bir Demokrat arkadaşı ise Biden'ın açıkça yarıştan çekilmesi çağrısında bulundu.


"Neredeyse uyuyakalıyordum"

Kampanya bağış etkinliğinde teleprompter yardımı olmadan konuşan Biden, "En iyi gecemi geçirmedim, ama gerçek şu ki, biliyorsunuz, çok akıllı değildim. Münazaradan önce dünyayı birkaç kez dolaşmaya karar verdim. Ekibimi dinlemedim, geri döndüm ve neredeyse sahnede uyuyakalıyordum. Bu bir mazeret değil ama bir açıklama." diye konuştu.


Biden geçtiğimiz ay iki hafta arayla Fransa ve İtalya'ya iki ayrı seyahat gerçekleştirmiş, İtalya'nın Bari kentindeki Yedi Grup zirvesinden bir gece uçarak 15 Haziran'da Los Angeles'ta eski Başkan Barack Obama ile bir bağış toplama etkinliğine katılmış ve ertesi gün Washington'a dönmüştü.


Daha sonra 27 Haziran'daki münazaraya hazırlanmak için Camp David'de altı gün geçirdi.


Beyaz Saray soğuk algınlığını sorumlu tuttu

Beyaz Saray yetkilileri Biden'ın münazara sırasındaki durağan performansından soğuk algınlığını sorumlu tuttu.


Biden Salı günkü bağış toplama etkinliği sırasında ise hasta olduğundan bahsetmedi.


ABD'de Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

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