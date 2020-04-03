Johnson'dan izolasyon açıklaması: Hala ateşim var, karantinaya devam

Karantina altında olan Boris Johnson ilk kez görüntülendi

Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sağlık çalışanları alkışlamak için kendisini karantina altına aldığı evin önüne çıktı. Johnson, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Koronavirüsle savaşmak için yaptığınız her şey için NHS'ye ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bir ilham kaynağısınız' ifadelerini kullandı.