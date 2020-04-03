Dünya Johnsondan izolasyon açıklaması Hala ateşim var, karantinaya devam
KORONAVİRÜS

Johnson'dan izolasyon açıklaması: Hala ateşim var, karantinaya devam

İngiltere Başbakanı Johnson, ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı. “Virüsü yenmek için sürekli çalışıyoruz” diyen Johnson havaların güzelleşmesiyle birlikte herkesi evde kalması konusunda uyardı.

Haber Merkezi DHA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ”Daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyon süremi doldurdum. Ama semptomlardan birini taşıyorum, küçük bir semptom; hala ateşim var. Semptomlar tamamen yok olana kadar kendimi izole etmeye devam etmek zorundayım” dedi.

Karantina altında olan Boris Johnson ilk kez görüntülendi
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Karantina altında olan Boris Johnson ilk kez görüntülendi
Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sağlık çalışanları alkışlamak için kendisini karantina altına aldığı evin önüne çıktı. Johnson, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Koronavirüsle savaşmak için yaptığınız her şey için NHS'ye ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bir ilham kaynağısınız' ifadelerini kullandı.


VİRÜSÜ YENMEK İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ

“Virüsü yenmek için sürekli çalışıyoruz” diyen Johnson havaların güzelleşmesiyle birlikte herkesi evde kalması konusunda uyararak, “Evde kal, NHS'imizi (Ulusal Sağlık Servisi) koru, hayat kurtar” çağrısını yaptı.

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