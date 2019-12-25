Dünya Kaçan siviller de vuruluyor
ORTADOĞU

Kaçan siviller de vuruluyor

Astana anlaşmalarını çiğneyen Esed, 20 Aralık’ta Rusya ve İran’ın desteğiyle başlattığı kara saldırılarında İdlib’in Cercenaz beldesini ele geçirdi. Böylece Esed son 4 günde 35 yerleşimde kontrolü sağladı. Evlerini terk edenlerin sayısı 2 ayda 215 bine ulaştı. 48 saatte Türkiye sınırına gelenler ise 10 bini buldu. Ruslar göç konvoyunu bile vurmaktan çekinmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlib
İdlib

Rusya, İran ve Esed rejim ordusu katliamda sınır tanımıyor. Sığınmacılar için son kale durumundaki 4 milyon nüfuslu İdlib kenti, bombardıman nedeniyle her geçen gün biraz daha harabeye dönüşüyor. Astana anlaşmalarını hiçe sayan Beşşar Esed rejimi, 20 Aralık’ta başlattığı kara operasyonlarında İran ve Rusya’nın yardımıyla İdlib’in Cercenaz beldesini de ele geçirerek, son 4 günde 35 yerleşimde kontrol sağladı. Kentin güneydoğusundaki Cercenaz beldesi ile Hirbet Marata, Ebu Defne, El-Hadise, Kefer Yasin, Salihiye, Darüsselam, El-Falül ve Babulin köylerini ele geçiren rejim, Maar’ed Numan ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsal bölgelerini de vuruyor. Esed rejiminin karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği ‘Kaplan Güçleri’ adlı ‘5. Lejyon’ da destek veriyor. Rusya hava saldırılarıyla da rejim güçlerine destek oluyor.

Tel Abyad

ACİL YARDIM ÇIĞLIĞI

Fotoğraf: Arşiv

Karadan ve havadan yoğun saldırılar nedeniyle başka bölgelere gitmek için yollara düşen Suriyeli sayısı kasım başından beri 215 bine ulaştı. Rejim ve Rusya, hastane, okul, cami, Sivil Savunma merkezleri ve evleri de vurarak, sivillerin dönüşünü engellemeye çalışıyor. Yerlerinden edilen aileler, barınak, çadır, battaniye ve yatak gibi temel ihtiyaç malzemelerine acil ihtiyaç duyuyor. Saldırılardan kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib’de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerine sığınıyor. Türkiye sınırına gelenlerin sayısı son 2 günde 10 bin olarak gerçekleşti. Rus uçakları zaman zaman konvoy halinde göç edenleri bile vurmaktan çekinmiyor. Saldırılar nedeniyle büyük bir göç baskısı altındaki Türkiye, sığınmacıları sınırın Suriye tarafında karşılamaya ve mazlumların ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

  • Rusya 5 çocuğu daha katletti
  • Rusya İdlib’de yine çocukları öldürdü. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre Rus savaş uçakları, Serakib ilçesinin çevresi ile Marşurin, Babila ve Cubas köylerine saldırdı. İdlib Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cubas köyünde 5’i çocuk olmak üzere, toplam 8 sivil yaşamını yitirdi. Sivil Savunma ekipleri bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan saldırılardan kaçan sivilleri güvenli yerlere taşımaya çalışıyor.
  • Bu bölgeyle sınırlı kalmaz
  • Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, sivillerin hedef alındığı İdlib’deki katliama dikkat çekerek, “Büyük bir göç sorunu var. Bu göç meselesi sadece Suriye ve Türkiye ile sınırlı kalmayacak” uyarısında bulundu. Hatay’da Suriyeli kanaat önderleriyle buluşan Mustafa, İdlib’de 4 milyon insanın tehdit altında olduğunu anımsatıp şunları söyledi: “İdlib’de bugün tehcir ettirilenler daha önce başka yerlerden İdlib’e gelmişti. Bu insanlar kaçıncı sefer tehcir ettiriliyor? Siviller, kadın ve çocuklar hedef alınıyor. Göç edilen ana yollar da bombalanıyor. Bu rejimi askeri yönden 9 senedir Şam’da bırakanların en azından insani yönden biraz duyarlı olmaları lazım.”

Konvoy sırası Rusya’da
DÜNYA
Konvoy sırası Rusya’da

Rus YPG’si

  • Rusya, Suriye’nin Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde askeri noktalarını korumak için yerel unsurlardan oluşan askeri birlik kuruyor. Haseke’deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye’de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke’de YPG/PKK işgalindeki Amude ilçesi ve Tel Temr beldesinde kendine bağlı bir birlik kurmaya başladı. Tel Temr ve Amude’de kayıt işlemleri devam ederken, ilk etapta 100 kişinin ismi, alım listesine eklendi. 400 kişiden oluşacak birliğe katılanlar, YPG/PKK’lı teröristlerden eğitim alacak. Birliğin görevi, Rusya’nın Tel Temr ve Amude’deki askeri noktalarını korumak ve Rus askerlerine eşlik etmek olacak. Öte yandan Rusya söz konusu 2 noktaya zırhlı araçlar ve ambulans helikopterleri sevk etti. Rusların, yakın zamanda prefabrik evler kurarak her iki askeri noktayı da genişleteceği öğrenildi.
  • ABD YERİNE RUSYA
  • Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla, ABD harekât mahalindeki üslerini boşaltırken, bunların bir kısmına Rusya girmişti. ABD’nin çekildiği ve YPG/PKK’nın işgalinde bulunan Tişrin Barajı, Sırrin, Sebit, Ayn İsa ve Münbiç’teki Saidiye üssünde, Rus güçleri konuşlanmıştı. Rusya, 20 Aralık’ta Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğusunda, M4 karayolunun üzerinde yer alan Tel Temr beldesinde bir noktaya konuşlanarak gözlem noktası kurmuştu. Rus güçleri halihazırda Münbiç, Aynularab, Rakka ve Haseke’de en az 10 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Rusya da ABD gibi oyalıyor
GÜNDEM
Rusya da ABD gibi oyalıyor

PKK kamptan çocuk topluyor

Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’nin kuzeyindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığı, bu çocuklara Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusuna karşı kullanılmak üzere silahlı eğitim verdiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi terör örgütü YPG/PKK’nın hainliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Teslim olan H.A, terör örgütünün işgal ettiği Suriye’nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığını belirtti. Yaşları 12-14 arasında değişen yüzden fazla çocuğa zorla silah verildiğini ifade eden terörist, çocukların Roj kampına götürüldüğünü söyledi. Güvenlik kaynakları, sözkonusu durumu YPG/PKK’nın terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin ve dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Tel Abyad’da okul zamanı

  • Tel Abyad

  • Barış Pınarı Harekâtı ile terörden arındırılan Tel Abyad’daki Müşrifet El Havi İlkokulunda yeniden eğitime başlayan çocuklar Türkiye’ye teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Şanlıurfa Valiliği tarafından onarılarak eğitim öğretim verilmeye başlanan okulda yeniden çocuk sesleri duyuluyor. MSB, okulun son durumuna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşananlara dair bilgi veren bir Suriyeli öğretmen, okulun Türkiye sayesinde yeniden açıldığını ifade ederek, “Geldiğimde okulun pencereleri, kapıları, duvarları yıkılmış durumdaydı. Zemin bile sökülmüştü. Okulun bütün ihtiyaçlarını karşıladılar. Okula yaptıkları yardım için Türk halkına çok teşekkür ederiz” diye konuştu. Çocuğunu okula getiren Suriyeli bir veli de “Eskiden hiçbir şey yapamıyorduk. Allah’a şükür Türkiye geldiğinden beri rahatız. Oğlum okula gidiyor, okumayı öğreniyor. Zamanla okumayı unutmuştu. Türk devletine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

PKK’ya Rusya koruması
GÜNDEM
PKK’ya Rusya koruması
Türkiyeye muhalefet partisi

Türkiye'ye muhalefet partisi

​80 yıldır değişmeyen gelenek millet için yapılanlara karşı çıkıyor.
Kaçan siviller de vuruluyor

Kaçan siviller de vuruluyor

Türkiye sınırına gelenlerin sayısı sadece 2 günde 10 bine ulaştı.
İsrail komandoları Güney Kıbrıs’ta

İsrail komandoları Güney Kıbrıs’ta

​Özel seçilmiş birlik ülkeyi askeri üsse dönüştürdü.
Birer birer kurtarıyorlar

Birer birer kurtarıyorlar

​Bine yakın genci suç ve uyuşturucu batağından kurtardılar.
3 saat boyunca rüşveti anlattı

3 saat boyunca rüşveti anlattı

Sinan ​Aygün belgeleri mahkemeye sundu.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Jetler Sisi’den

Jetler Sisi’den

Hafter'in ​esir pilotunun itirafları sürüyor.

Terör izine rastlanmadı

Terör izine rastlanmadı

Bakanlıktan Karadeniz'deki yangınlarla ilgili açıklama.
Türk ordusu <br>damarımızdaki kandır

Türk ordusu
damarımızdaki kandır

​KKTC'den Geçitkale açıklaması.
Kanal İstanbul<br>devlet projesidir

Kanal İstanbul
devlet projesidir

Külliye'deki toplantı sonrası önemli açıklamalar.
Başında <br>4 gün bekledi

Başında
4 gün bekledi

​Arkadaşını yalnız bırakmayan köpek sahiplenildi.
Beş ilçede <br>okullar tatil

Beş ilçede
okullar tatil

​Adana Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.
CHP'nin talebine red

CHP'nin talebine red

Anayasa Mahkemesinden, Kanal İstanbul kararı.
Akıl sağlığı yerinde raporu verildi

Akıl sağlığı yerinde raporu verildi

​Ceren Özdemir'in katili bugün muayene edildi.
Kaymakam'dan<br>suç duyurusu

Kaymakam'dan
suç duyurusu

​105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.