Kaçan siviller de vuruluyor

Rusya, İran ve Esed rejim ordusu katliamda sınır tanımıyor. Sığınmacılar için son kale durumundaki 4 milyon nüfuslu İdlib kenti, bombardıman nedeniyle her geçen gün biraz daha harabeye dönüşüyor. Astana anlaşmalarını hiçe sayan Beşşar Esed rejimi, 20 Aralık’ta başlattığı kara operasyonlarında İran ve Rusya’nın yardımıyla İdlib’in Cercenaz beldesini de ele geçirerek, son 4 günde 35 yerleşimde kontrol sağladı. Kentin güneydoğusundaki Cercenaz beldesi ile Hirbet Marata, Ebu Defne, El-Hadise, Kefer Yasin, Salihiye, Darüsselam, El-Falül ve Babulin köylerini ele geçiren rejim, Maar’ed Numan ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsal bölgelerini de vuruyor. Esed rejiminin karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği ‘Kaplan Güçleri’ adlı ‘5. Lejyon’ da destek veriyor. Rusya hava saldırılarıyla da rejim güçlerine destek oluyor.

Tel Abyad

ACİL YARDIM ÇIĞLIĞI

Fotoğraf: Arşiv

Karadan ve havadan yoğun saldırılar nedeniyle başka bölgelere gitmek için yollara düşen Suriyeli sayısı kasım başından beri 215 bine ulaştı. Rejim ve Rusya, hastane, okul, cami, Sivil Savunma merkezleri ve evleri de vurarak, sivillerin dönüşünü engellemeye çalışıyor. Yerlerinden edilen aileler, barınak, çadır, battaniye ve yatak gibi temel ihtiyaç malzemelerine acil ihtiyaç duyuyor. Saldırılardan kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib’de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerine sığınıyor. Türkiye sınırına gelenlerin sayısı son 2 günde 10 bin olarak gerçekleşti. Rus uçakları zaman zaman konvoy halinde göç edenleri bile vurmaktan çekinmiyor. Saldırılar nedeniyle büyük bir göç baskısı altındaki Türkiye, sığınmacıları sınırın Suriye tarafında karşılamaya ve mazlumların ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

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Rusya 5 çocuğu daha katletti

Rusya İdlib’de yine çocukları öldürdü. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre Rus savaş uçakları, Serakib ilçesinin çevresi ile Marşurin, Babila ve Cubas köylerine saldırdı. İdlib Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cubas köyünde 5’i çocuk olmak üzere, toplam 8 sivil yaşamını yitirdi. Sivil Savunma ekipleri bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan saldırılardan kaçan sivilleri güvenli yerlere taşımaya çalışıyor.

Bu bölgeyle sınırlı kalmaz

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, sivillerin hedef alındığı İdlib’deki katliama dikkat çekerek, “Büyük bir göç sorunu var. Bu göç meselesi sadece Suriye ve Türkiye ile sınırlı kalmayacak” uyarısında bulundu. Hatay’da Suriyeli kanaat önderleriyle buluşan Mustafa, İdlib’de 4 milyon insanın tehdit altında olduğunu anımsatıp şunları söyledi: “İdlib’de bugün tehcir ettirilenler daha önce başka yerlerden İdlib’e gelmişti. Bu insanlar kaçıncı sefer tehcir ettiriliyor? Siviller, kadın ve çocuklar hedef alınıyor. Göç edilen ana yollar da bombalanıyor. Bu rejimi askeri yönden 9 senedir Şam’da bırakanların en azından insani yönden biraz duyarlı olmaları lazım.”

DÜNYA Konvoy sırası Rusya’da

Rus YPG’si

Rusya, Suriye’nin Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde askeri noktalarını korumak için yerel unsurlardan oluşan askeri birlik kuruyor. Haseke’deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye’de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke’de YPG/PKK işgalindeki Amude ilçesi ve Tel Temr beldesinde kendine bağlı bir birlik kurmaya başladı. Tel Temr ve Amude’de kayıt işlemleri devam ederken, ilk etapta 100 kişinin ismi, alım listesine eklendi. 400 kişiden oluşacak birliğe katılanlar, YPG/PKK’lı teröristlerden eğitim alacak. Birliğin görevi, Rusya’nın Tel Temr ve Amude’deki askeri noktalarını korumak ve Rus askerlerine eşlik etmek olacak. Öte yandan Rusya söz konusu 2 noktaya zırhlı araçlar ve ambulans helikopterleri sevk etti. Rusların, yakın zamanda prefabrik evler kurarak her iki askeri noktayı da genişleteceği öğrenildi.

ABD YERİNE RUSYA

Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla, ABD harekât mahalindeki üslerini boşaltırken, bunların bir kısmına Rusya girmişti. ABD’nin çekildiği ve YPG/PKK’nın işgalinde bulunan Tişrin Barajı, Sırrin, Sebit, Ayn İsa ve Münbiç’teki Saidiye üssünde, Rus güçleri konuşlanmıştı. Rusya, 20 Aralık’ta Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğusunda, M4 karayolunun üzerinde yer alan Tel Temr beldesinde bir noktaya konuşlanarak gözlem noktası kurmuştu. Rus güçleri halihazırda Münbiç, Aynularab, Rakka ve Haseke’de en az 10 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

GÜNDEM Rusya da ABD gibi oyalıyor

PKK kamptan çocuk topluyor

Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’nin kuzeyindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığı, bu çocuklara Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusuna karşı kullanılmak üzere silahlı eğitim verdiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi terör örgütü YPG/PKK’nın hainliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Teslim olan H.A, terör örgütünün işgal ettiği Suriye’nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığını belirtti. Yaşları 12-14 arasında değişen yüzden fazla çocuğa zorla silah verildiğini ifade eden terörist, çocukların Roj kampına götürüldüğünü söyledi. Güvenlik kaynakları, sözkonusu durumu YPG/PKK’nın terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin ve dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Tel Abyad’da okul zamanı

Tel Abyad

Barış Pınarı Harekâtı ile terörden arındırılan Tel Abyad’daki Müşrifet El Havi İlkokulunda yeniden eğitime başlayan çocuklar Türkiye’ye teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Şanlıurfa Valiliği tarafından onarılarak eğitim öğretim verilmeye başlanan okulda yeniden çocuk sesleri duyuluyor. MSB, okulun son durumuna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşananlara dair bilgi veren bir Suriyeli öğretmen, okulun Türkiye sayesinde yeniden açıldığını ifade ederek, “Geldiğimde okulun pencereleri, kapıları, duvarları yıkılmış durumdaydı. Zemin bile sökülmüştü. Okulun bütün ihtiyaçlarını karşıladılar. Okula yaptıkları yardım için Türk halkına çok teşekkür ederiz” diye konuştu. Çocuğunu okula getiren Suriyeli bir veli de “Eskiden hiçbir şey yapamıyorduk. Allah’a şükür Türkiye geldiğinden beri rahatız. Oğlum okula gidiyor, okumayı öğreniyor. Zamanla okumayı unutmuştu. Türk devletine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. REKLAM