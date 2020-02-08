Kaçış sürüyor: 5 günde 100 bin kişi

Suriye’deki çatışma ve bombardımanda, az da olsa yanlarına aldıkları eşyalarla Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere gelenler, çadır kuracak ve kamp yapacak yer bulamadıkları için daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terörden temizlenen Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine ya da yakınlarına göç ediyor.

GÜNDEM MSB: İdlib'deki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir

DHA

DHA

Her geçen gün sayı artıyor

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan Halep kentinin batısı ve güneyinden, İdlib kent merkezinden ve Eriha, Cebel Zaviye ile Serakip ilçelerinden göç etmek zorunda kalanların sayısı her geçen gün artıyor.

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Göç edenlerin sayısı 800 bine dayandı

Saldırılar nedeniyle göç edenlerin sayısı son 5 günde 100 bin kişiye ulaştı. Kasım ayından bu yana evleri ile arazilerini bırakarak göç edenlerin sayısı ise 800 bine yaklaştı. Göç edenlerin yolculukları ise çok zorlu geçiyor. Kamyonet kasalarında, soğuk hava ve yağış altında göç edenler ile özellikle çocukların yorgun olduğu gözlendi.

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