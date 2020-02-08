Dünya Kaçış sürüyor 5 günde 100 bin kişi
ORTADOĞU

Kaçış sürüyor: 5 günde 100 bin kişi

Suriye'deki iç savaş ve Esad rejimi ile destek veren grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile kırsalına yönelik saldırıları nedeniyle güvenli bölgelere göç edenlerin sayısı, son 5 günde gelen yaklaşık 100 bin kişi ile birlikte 800 bine yaklaştı.

Haber Merkezi DHA
Güvenli bölgelere göç edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Güvenli bölgelere göç edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Suriye’deki çatışma ve bombardımanda, az da olsa yanlarına aldıkları eşyalarla Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere gelenler, çadır kuracak ve kamp yapacak yer bulamadıkları için daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terörden temizlenen Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine ya da yakınlarına göç ediyor.

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DHA

DHA

Her geçen gün sayı artıyor

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan Halep kentinin batısı ve güneyinden, İdlib kent merkezinden ve Eriha, Cebel Zaviye ile Serakip ilçelerinden göç etmek zorunda kalanların sayısı her geçen gün artıyor.

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Göç edenlerin sayısı 800 bine dayandı

  • Saldırılar nedeniyle göç edenlerin sayısı son 5 günde 100 bin kişiye ulaştı. Kasım ayından bu yana evleri ile arazilerini bırakarak göç edenlerin sayısı ise 800 bine yaklaştı. Göç edenlerin yolculukları ise çok zorlu geçiyor. Kamyonet kasalarında, soğuk hava ve yağış altında göç edenler ile özellikle çocukların yorgun olduğu gözlendi.

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